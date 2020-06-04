國巨5月營收44.86億元16個月高 前5月重返成長寫同期次佳

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (4) 日公告 5 月營收，在稼動率拉升下達 44.86 億元，寫 16 個月新高，月增 1%、年增 37.6%；累計前 5 月營收 189.47 億元，年增 5.8%，年增率由負轉正，來到歷史同期次高。

國巨表示，5 月雖然因中國廠區五一長假，工作日數減少，但當地廠區復工及產能利用率逐漸改善、客戶訂單需求穩健下，推升營收表現升溫。

國巨強調，目前營運及客戶訂單出貨正常，中國廠區產能回復狀況亦持續改善，並逐步調整成品庫存水位偏低的情況，以滿足客戶需求。

國巨集團成員奇力新 (2456-TW) 今 (4) 日也同步公告 5 月營收 14.73 億元，月減 6.4%、年增 7.7%，累計前 5 月營收 66.67 億元，年增 4.5%；展望未來，奇力新認為，隨著疫情逐步趨緩與各國陸續解封， 預計市場在 5G 設備終端及車用產品需求，將持續提升。

奇力新表示，電感產品持續受惠宅經濟發燒，帶動筆電、桌機、伺服器與網通客戶需求持續，大小尺寸一體成型 (Molding) 產品出貨依舊緊張；電阻產品需求持穩；另外，車市復甦雖然較緩，但已見露曙光，磁性材料產品出貨動能可望逐步增強。