金融業今年將投30.32億元 出動60萬員工支持國旅振興經濟 

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，政府推「三倍券」鼓勵民間消費，希望促進經濟活絡，金管會也盤點各金融機構今 (2020) 年預算，協助國內觀光旅遊產業，金管會今 (4) 日統計，整體金融業預計投入 30.32 億元，提供員工 60 萬人，投入國內旅遊和教育訓練等活動以具體消費行動促進國內經濟。

政府日前公布振興經濟「三倍券」方案，鼓勵全國民眾多消費促進經濟，已有部分金融機構宣布今年員工旅行改在國內進行，金管會今天表示，行政院已揭示，在國內疫情趨穩下，以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，今年 6 月 7 日將解封，近期亦開始推動防疫新生活運動及推出刺激經濟、振興經濟等相關措施，以期提振國內經濟景氣。

隨著解封將至，金管會調查各金控、銀行、保險及證券業今年員工旅行的預算與人數，統計今年有多少預算可協助國內觀光旅遊產業，經過初步調查，整體金融業預計投入 30.32 億元，將年度員工旅遊補助、績優員工競賽獎勵及激勵旅遊、教育訓練及會議活動等預算投入國內旅遊與消費。

人數部分，總計將出動 60 萬名金融從業人員投入，其中又以每年都會慰勞績優人員出國旅遊的壽險公司人數最多，分別為：保險業 39.76 人、銀行業 15.42 萬人、證券及期貨業 4.33 萬人。

金管會主委黃天牧表示，感謝金融業自動自發推動員工旅遊等國內活動，同舟共濟發揮社會責任，協助政府各項紓困與振興措施，進而促進國內經濟儘快恢復榮景，帶動金融成長， 創造多贏成果。。