【馮冠華專欄】估計恆指或會在現水平整固待變

6 月 5 日推介 - 澳優（1717）

1）上日港股市況總結：恆指週四表現反覆，指數以全日高位 24644 點開出，上升 308 點，但升勢在上證及道指期貨低走下未能持續，並在午前已轉升為跌，最差時低見 24204 點，下跌 132 點。午後上證跌幅輕微收窄，恆指則呈拉鋸，最終在競價時段又再回升，並以 24366 點收盤，上升 41 點。成交金額按日下跌約 10% 至 1254 億。港股通南下維持淨流入，金額約港幣 6 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額回落至約人民幣 29 億。藍籌 21 升 26 跌 3 持平。

板塊方面，澳門博彩、內需保險及出口股表現較好。做空方面，比率回升至 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 26:74，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 10:90。重貨區方面，熊證上移至 25000-25049，牛證則仍在 23350-23399。恆指夜期報 24158 點，下跌 133 點，低水 208 點。港股 ADR 下跌 58 點，相當於恆指 24308 點。

簡評：昨天港股上演的屠熊第四集，劇本和前三集大不同，大裂口高開屠熊後便迅速回落，最終恆指雖勉強保了四連升，但在走勢上，卻和港版國安法事件前類似，即 24600 點以上的阻力看似非輕。樂觀來看，屠熊後回落整固是慣常操作，連升的氣勢也沒有被打斷，所以即使暫時未能一舉破關，氣氛也不至轉壞。指標上啟示性不大，包括成交金額回落但仍在千億之上、做空比率回升但又不算太高、南北向資金淨流入均有所減少，以及藍籌升跌數量相若等等。

至於牛熊街貨，仍極度偏熊，但其重貨區又和現價有一段距離，短期大幅上升屠熊的難度應頗高。另外，盤後有見騰訊（00700）總裁減持股份消息，或多或少會影響市場氣氛。綜合看，估計恆指或會在現水平整固待變。

澳門博彩股昨天強勢，估計是受澳門特首與廣東省委會面，推動兩地便利通關安排的消息有關。筆者同意澳門博彩股最壞的時間已過，但復原之路卻是漫長，板塊的股價大部份已回升不少，高追風險頗高；若真的要選，下半年有新賭場開業的澳博（880）會是首選，但筆者寧取柬埔寨營運的金界（3918）。

內需股是昨天另一搶鏡的板塊，乳製品、豬肉、餐飲、家電及體育用品股各有捧場客。陸股這兩天熱炒地攤經濟，港股可供選擇的不多（五菱汽車（305）瘋漲），筆者在想，有可能是資金退而求其次，追捧相近的內需消費股吧！

強勢的國美（493）（受惠於拼多多及京東曲線入股）、大頭奶粉後重拾升勢的澳優（1717）、止跌回升的萬州（288）、估值偏低的創維（751）及體育用品龍頭安踏（2020）均是筆者建議可繼續留意的對象；反而，不斷創新高的美團點評（3690）、九毛九（9922）、海底撈（6862）及頤海（1579），現價真的有所保留；特別是美團點評，北水已連續多日錄淨流出，小心了。

溫馨提示，今天是恆指季度調整日，盤中交易量或會減少，而競價時段則會出現大手交易。昨天提及的受惠股友邦（1299）及滙豐（5），應特別關注。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 12 點，標指及納指則分別下跌 0.34% 及 0.69%。十年期債息再上升至 0.825%。美滙指數再回落至 96.76。紐約期油上升至 37.41 美元。恐慌指數 VIX 微升至 25.81。黃金上升至 1727.4 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：港交所權益披露顯示，騰訊 (00700) 總裁劉熾平今年內第三度減持騰訊，套現 2.47 億元。劉熾平於 5 月 29 日及 6 月 1 日，平均價分別為 409.6218 及 423.9732 元，合共減持 60 萬股，套現 2.47 億元。減持後，他仍持有 5539 萬股騰訊。

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