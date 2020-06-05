〈彩晶股東會〉產能利用率逾九成 下半年攻穿戴、車載產品

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (5) 日舉辦股東會，副總經理吳許和表示，上半年受疫情需求下滑衝擊營運，加上調整產線導致產能下修，但目前產能利用率已恢復到九成以上，今年目標將擴大布局車載、穿戴等工控市場。

吳許和表示，第 2 季產線陸續恢復，加上平板、血氧劑等產品急單湧現，營運估可優於首季，展望第 3 季，仍要觀察整體市場狀況，但隨著中國、東南亞市場逐步解封恢復，加上 5G 手機帶動下可望回溫，穿戴產品也可望持續成長。

吳許和進一步表示，彩晶幾年前開始布局穿戴，去年出貨 1.5 億支，營收占比約 6%，看好未來穿戴裝置應用在運動、健康、醫療上，今年出貨上看 2.5 億支，年增將逾六成，客戶以中國白牌市場為主。

工控產品方面，吳許和表示，近期平板、智能音箱、醫療顯示產品需求在疫情下逆勢成長，車載產品方面，看好中國、日本、歐洲市場回溫，下半年需求可望回溫。

董事長焦佑麒在營業報告書中也強調，今年將持續強化 5.3 代廠在中小尺寸產品的競爭優勢，發展觸控整合技術，調整模組生產線，優化產品組合，透過供應鏈合作，開發自主關鍵零組件，搭載面板銷售，提升產品附加價值。