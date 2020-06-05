〈彩晶股東會〉Q3增車載新模組產線 營收比重提升至35%

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (5) 日舉辦股東會，副總經理吳許和表示，下半年車市回溫，預期今年車載產品營收比重將從 30% 提升至 35%，配合歐洲客戶需求，今年第 3 季也將在南科新購後段車載模組生產線，第 4 季裝機後、明年首季開始投產。

彩晶今年持續調整產品組合，手機營收比重估將從 40% 降至 30-35%，車載產品則從 30% 目標提升至 35%，IoT、工控方面也提升至 30%。

吳許和表示，上半年全球車市受疫情影響較去年衰退，但彩晶耕耘客戶已久，在基礎需求支撐下，下滑比重有限，去年下半年也將南京廠一條後段模組產線移回南科，第 1 季底已完成裝機投產，貢獻營收，客戶以日本車商為主。

彩晶車載產品以中國市場為主，占比達 6 成以上，剩下則為歐洲、日本市場。

觀察全球車市，吳許和指出，中國車市 4 月僅年減 6%，衰退幅度較前幾個月收斂，歐洲車市 4 月則年減 76%，但預期隨各國解封，6 月可望逐步緩解。

展望今年，吳許和進一步表示，因應歐洲車載客戶，將在台灣新增一條車載模組產線，將月產能從目前 7 萬片提升至 20 萬片，服務日本、歐洲客戶，南京廠則維持月產能 50-60 萬片，就近服務中國客戶。

彩晶去年資本支出落在 23.62 億元，今年雖預計購置新產線，但因後段成本較低，估與去年相當，新增產線也是去年申請台商回留計畫之一。