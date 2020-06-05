榮成擴產能+借新還舊 聯貸40億元超額認購80%

榮成 (1909-TW) 去 (2019) 年響應台商回台，為擴充二林線產能，並借新還舊，向第一銀行等 11 家金融機構申請聯貸，今 (5) 日完成新臺幣 40 億元聯貸簽約，聯貸資金將用於償還既有借款並充實營運週轉，聯貸案超額認購高達 80%。

榮成指出，該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫、華南銀行、兆豐銀行、臺灣銀行、安泰銀行、元大銀行共同主辦，農業金庫、土地銀行、華泰銀行、板信銀行參貸，聯貸案超額認購高達 80%。

榮成目前於大中華區建有 4 座低碳造紙廠、11 座綠色包裝廠、32 座廢紙回收環保站，集團總產能 360 萬噸，位居亞洲第 5 大。而面對近年美中貿易戰及中國限制廢紙進口政策衝擊，榮成於去年響應經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」政策，規劃 3 年內在台投資的資本支出總投資金額超過新臺幣 60 億元，於二林廠建置年產能 20 萬噸的新紙機、並汰舊升級既有紙機，預計年底前將年產能自 65 萬噸提升至 85 萬噸。

今天取得聯貸 40 億元後，將有助充實營運資金，榮成展望未來，隨中國禁廢令及限塑令政策逐步落實，可望消除同業不公平競爭的成本差異，並擴大包裝紙商機，將有助榮成營運獲利。

第一銀行為協助台商產能移轉，延續去年相挺政府投資台灣三大方案 -「歡迎台商回台投資專案貸款」、「根留台灣企業加速投資貸款」及「中小企業加速投資貸款」，2020 年持續加強辦理，融資範圍包括興建廠房、購置機器設備與營運週轉金等。