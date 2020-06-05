【群益投顧】熱錢效應持續發酵 台股維持震盪偏多

一、盤勢分析

週四美國公佈上週初領失業救濟金人數連九週下滑，但續領救濟金人數卻意外增加，高科技股下半場賣壓出籠，美股走勢震盪，四大指數收盤漲跌互見；道瓊工業微漲 0.05%、S&P500 小跌 0.34%、那斯達克收低 0.69%、費城半導體上漲 0.83%。歐洲方面，ECB 加碼購債且總額高於預期，但短線漲多回檔，泛歐 STOXX600 指數下跌 0.72%，三大主要市場跌幅都在 0.5% 上下。今早亞股走勢分歧，台股以上漲 25 點開出，終場以上漲 86.17 點或 0.76% 收盤，收在 11479.4 點，成交金額較委縮而為 1792.49 億元。盤面結構，類股漲跌互見，電子台積電穩步墊高，帶動類股震盪緩升，金融開低後持續回穩翻紅，雙雙支撐指數收高，傳產以航運、紡織、汽車漲幅最為突出，百貨的走勢相對偏弱。

二、盤勢預估

國際股市短線漲多後開始出現波動。不過各國政府持續加碼救市措施，熱錢效應帶動股匯兩市持強。台股小幅開高後一路向上墊高，終場以紅 K 上漲 86 點作收，但成交量續降至 1800 元以下，大盤連續五個交易日上漲，多頭氣勢強勁，指數已進入疫情爆發起跌的大量長黑位置，走勢震盪可能加劇，惟短期均線多頭格局未變前，尚有利持續偏多震盪表現。

居家工作、遠距教學需求增溫，間接帶動記憶體出貨成長，記憶體龍頭美光宣佈調高第 3 季營運目標，季營收自原先預估的 46 億至 52 億美元，上調到 52 億至 54 億美元。南亞科表示，第 2 季資料中心、網通、筆電需求都不錯，合約價走揚且較疲弱的現貨價也有所趨緩，預期第 3 季合約價有機會持續向上。

報導指出，蘋果已規劃將在六款新品中率先採用 MiniLED，並在竹科龍潭園區新建龍三廠，與台廠密切合作發展相關技術；而看好 MiniLED 背光在平板電腦與桌上型顯示器等產品的優勢，市調機構預估 2025 年整體 MiniLED 背光在 IT 產品的滲透率將達 18%，將成為產業的新成長動力。

大陸補貼政策加上自駕需求提升，民眾購車意願大增，帶動車市買氣回流，大陸 4 月新車銷量 207 萬輛，年增 4.4%、月增 43.5%，預估 5 月銷售將達 214 萬輛、年增 11.7%，而歐美主要車廠已陸續復工，各國將祭出購車優補助政策，德國擬以 50 億歐元補貼買車，帶動汽車及相關零組件產業景氣落底。

三、強勢股

電子：

南亞科 (2408)、日月光 (3711)、技嘉 (2376)、群創 (3481)、旺宏 (2337)

非電：

和泰車 (2207)、長榮航 (2618)、巨大 (9921)、東陽 (1319)、中橡 (2104)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據