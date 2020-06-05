騰輝5月營收3.6億元陷谷底 年減14.47%

CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收 3.6 億元，月減 18.4%，年減 14.47%，為公司成立以來單月新低；因疫情蔓延海外，使得各大工廠無預警收到各國政府要求停工，導致訂單驟減。

騰輝主管指出，5 月以一般材料爲主要衰退產品，高毛利材料仍維持營收占比仍然維持，不至於影響整體獲利。騰輝前 5 月累計營收 21.43 億元，較去年同期小幅成長 0.4%。

騰輝指出，受疫情擴散到海外，多數汽車製造商工廠關閉，PCB 工廠出貨也受影響。騰輝專注航太、國防醫療及工業與汽車散熱領域，預期今年 5G 高頻天線板將量產，並供應中興，其他高速網通材料認證也持續進行，下半年疫情舒緩後，將加速推動 5G 項目，成今年營收動能。

騰輝 2019 年每股純益為 6.85 元。董事會決議擬配 5 元現金股利，將提 6 月 11 日股東會決議。

騰輝今年首季營收稅後純益 1.07 億元，與上季相當，年增 53.18%，每股純益 1.51 元。主要獲利來自特殊材料如散熱鋁基板雙位數成長，加上軍工航天高階聚醯亞胺 (PI) 基板成長，帶動毛利率攀升。