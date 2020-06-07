〈分析〉經濟重啟避險降溫？3個理由說明黃金避險光環仍在

近日來，由於美國經濟數據表現亮眼，刺激股市大幅攀漲，導致黃金價格走勢相形失色，市場開始認為，隨著全球景氣在經濟重啟後逐漸復甦，黃金的牛市可能也將進入尾聲。

但是，市場上仍存在著許多風險因素，得以支撐黃金的價格及避險地位，包括：美國示威抗議導致的社會動盪、各國央行採取的大規模刺激政策、以及近日來持續走弱的美元匯價。

美國社會動盪

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的高峰時期，避險需求推升黃金漲至 4 月份的高點，但近日來，由於投資人的風險胃口增加刺激美股大漲，並造成黃金價格呈現下跌的走勢。

美國於週三 (3 日) 公佈了 ADP 就業報告，顯示 5 月份就業人數減少了 276 萬，遠優於市場預估的減少 875 萬。市場預期，在經濟重啟後企業將會加速恢復員工雇用，且失業率亦將有望自谷底回升。經濟復甦的好消息拉低了黃金價格，週三 (3 日) 黃金價格創下了近一個月來最大的單日跌幅。

但是，儘管經濟出現了改善的跡象，美國各地的示威抗議仍在進行中，而當政治及社會的不確定性增加時，投資人傾向增加黃金的避險部位。

各國央行經濟刺激

各國央行大規模的經濟刺激政策，導致全球陷入低利率環境。債券及黃金皆為避險性資產，且互為替代品，由於各國央行持續降低利息，比起殖利率為負的政府公債，投資人將傾向投資報酬率較高的黃金。

此外，根據 5 年期抗通膨債券 (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS) 的殖利率走勢，可看出市場對於通膨的預期仍疲軟。

5 年期 TIPS 殖利率走勢 (圖：Seeking Alpha)

於 2 月份時，由於新冠疫情的爆發、加上油價的重挫，導致市場對於通縮疑慮增加，並造成 TIPS 殖利率大幅跌落，TIPS 殖利率在 3 月 6 日時跌落至歷史低點 -0.61%，且目前亦維持在負值區間。

TIPS 為負值時，即代表實質利率為負，這也代表市場認為未來經濟疲弱的可能性高，而在經濟不確定性增加時，黃金的避險光環則會浮現。

美元匯價走弱

在市場不確定性高時，投資人傾向將美元作為避險性資產，但近日來，由於市場預期在經濟重啟後，全球景氣有望逐漸復甦，使得對於美元的避險需求亦隨之降低，並造成美元匯價走弱。

美元匯價與黃金價格為負相關，由於黃金的市場價格是以美元計價，因此，美元升值會促使黃金價格下跌，而美元貶值則會推動黃金價格上漲。

此外，黃金及美元皆為避險性資產，且互為替代品，因此，美元匯價走弱時亦促使投資人將資金轉向購買黃金。

美元指數日 k 線圖

綜合以上 3 點，儘管近來黃金價格持續下跌，但由於市場上仍存在許多風險因素，將使黃金的避險地位獲得支持，並支撐黃金於中期 (3 個月至 6 個月) 的價格走勢。