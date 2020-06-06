〈貴金屬盤後〉美非農令人驚呆 市場狂拋黃金 金價摔至2個月低點

週五 (5 日) 交易，黃金期貨價格下跌，本週跌幅近 4%，係因美國就業人數意外增加且失業率下降，振奮了股市，也讓黃金跌落至 2 個月來最低收盤價。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 表示，「在所有主要經濟數據和指數都已降至如此低的水準時，就算只有一點點的改善都會被放大。但這就業報告是真的令人震驚，不用被放大就很令人震驚，因此黃金和白銀今日遭到拋售。」

美國勞工統計局週五公布，5 月份美國新增就業人數達 250 萬人，失業率下降至 13.3%。

根據 MarketWatch 調查，雖然企業已獲准重啟營運，但經濟學家仍預期 5 月就業減少 725 萬人，失業率則估計自 4 月創下的二戰後高點 14.7% 再竄升至 19%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「美國失業率震驚了所有人，因為這數據比市場預期低太多了，這數據驚人的好，顯示經濟正在好轉。」

8 月交割的黃金期貨價格大跌 44.40 美元或約 2.6%，收每盎司 1683 美元。

根據 FactSet 數據，此為黃金交易最活躍契約自 4 月初以來最低收盤價。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 58 美分或近 3.2%，收每盎司 17.479 美元，為約莫 2 週來的最低收盤價。

本週黃金跌幅約 3.9%、白銀則較上周五大跌 5.5%。

RBC 財富管理公司總經理 George Gero 表示，黃金預期下週將「回歸基本面」，「全球經濟復甦，以及隨著美國大選之日接近，更多政治和經濟大消息浮現，中東令人擔心、中美貿易氣氛緊張，可能互祭關稅，還有許多可能支撐金價在未來幾週上漲的其他事情。」

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