筆電相關IC設計 Q3旺季營運有看頭可望再加溫

受惠在家工作、遠距教學趨勢興起，筆電需求持穩向上，另外 Chromebook 因價格帶親民，需求更自第 2 季起暴增，台相關 IC 設計廠義隆 (2458-TW)、聯陽 (3014-TW) 客戶拉貨動能都將延續至第 3 季，部分廠商訂單甚至已看至第 4 季。

研調機構 TrendForce 指出，Chromebook 爆發性成長有兩因素，除因全球許多國家教育改採遠端教學，獲不少政府教育標案採用，日本就首度在教育市場導入 Chromebook。

再者，Chromebook 因作業系統免費，產品價格較 Windows 筆電親民，考量家庭預算支出下，成學生族群添購首選；兩大原因驅動下，TrendForce 估，今年 Chromebook 出貨規模將達 2000 萬台，創下歷史新高。

台廠也受惠本波趨勢，義隆指出，去年 Chromebook 觸控板與觸控螢幕晶片出貨約 1500 萬套，今年將超越去年，加上既有筆電訂單，能見度看至第 3 季，且教育需求強勁，部分訂單更可看至第 4 季，全年營運可望續創高。

聯陽受惠客戶 Chromebook 進入量產，出貨穩健增長，近期感受客戶積極拉貨，訂單看至第 3 季，且客戶新一代產品搭載 Type C 意願高，聯陽也能同步受惠。

新唐則除了供貨 Chromebook 的嵌入式控制 IC，也提供 TPM(可信賴平台模組)，近來受惠政府擴大採購教育用機、公部門用機，由於政府對資安水準要求高，除了第 2 季出貨表現亮眼，第 3 季也可維持不錯動能。