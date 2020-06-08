昇佳上櫃首日大漲逾60%蜜月行情甜 抽中一張最高現賺30萬元

前興櫃股王昇佳 (6732-TW) 今 (8) 日以每股 498 元掛牌上櫃，開盤跳空大漲，午盤後最高達 799 元，強漲 301 元、漲幅達 60.44%，以最高價來看，中籤的投資人可現賺逾 30 萬元，羨煞眾人。

昇佳去年受惠手機全面屏趨勢確立，感測晶片出貨大躍進，除蘋果外，囊括非蘋陣營的一線手機大廠，去年每股純益 35.1 元，為興櫃市場每股獲利王。

昇佳今日盤中最高價 799 元，以目前台股前十大高價股來看，可望擠下旭隼、緯穎、精測、和泰車等，排名第六高價股，原先排名第十名的鈊象，則跌至十名外。

展望今年，昇佳看好，全面屏占智慧型手機的比例持續提升，有助狹縫、光學感測晶片穩健成長，且依客戶預估，今年感測器需求仍較去年增加，增幅約 2-3 成，有助全年營運續創高。

此外，昇佳預計年底將再推加速度感測晶片陀螺儀，可望提供客戶一站式購足的服務，為營運增添新動能。

昇佳為矽創 (8016-TW) 旗下子公司，從事感測晶片 IC 設計，主要產品包括光學感測晶片、微機電感測晶片，其中光學方面，涵蓋環境光感測晶片 (ALS)、近接感測晶片 (PS)、色彩感測晶片 (RGB) 及加速度感測晶片 (GS)。