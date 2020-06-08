大立光旗下星歐光學取得屈臣氏旗下品牌代工訂單

光學元件廠大立光 (3008-TW) 旗下隱形眼鏡事業星歐光學 2018 年起轉虧為盈，今 (8) 日傳出好消息，星歐光學與藥妝龍頭屈臣氏旗下品牌 pink BY PURE BEAUTY 聯手推出全新隱形眼鏡，目前已上架銷售。

大立光旗下的星歐光學繼取得自有品牌隱型眼鏡在屈臣氏上架販售後，與屈臣氏旗下品牌 pink BY PURE BEAUTY 再聯手推出全新隱形眼鏡，pink BY PURE BEAUTY 首波上市將推 1 款透明片搭配 5 款彩色片。

目前，星歐光學隱型眼鏡產品共有兩家委託代工，第一家為中國大陸品牌「一閃」，而今日星歐光學發表的屈臣氏旗下品牌 pink BY PURE BEAUTY，為第二家受委託代工品牌

星歐光學是大立光轉投資子公司，2004 年成立，星歐光學目前全台銷售據點已推展到 2000 個據點，過去，星歐隱型眼鏡在通路上與屈臣氏合作，透過全台 400 個門市銷售，今天則為 pink BY PURE BEAUTY 代工。

大立光指出，屈臣氏此次發售的新產品，透明片融合浪漫的粉紅風格，首度推出添加多種維他命成分的新一代產品，彩色片設計引進日韓流行風格，瞄準年輕族群與女性市場。

對於全球代工訂單，星歐光學也正與客戶端洽談中。