〈進出口統計〉三利多加持 美國睽違11年後躍居我第二大出口國

財政部今 (8) 日公布 5 月進出口統計，受惠於美中貿易戰轉單、疫情掀起遠距電子商品熱賣，以及美國各州陸續解封三大因素影響，帶動我對美單月出口值 42.7 億美元，不僅創歷年單月新高而且出口值占比高達 15.8%，讓美國超越東協，睽違 11 年後躍居我國第二大出口國。

財政部統計處處長蔡美娜指出，我對外五大出口國中，對陸港、美國、日本持續成長，但對於東協與歐洲出口則受疫情影響持續疲弱衰退。

其中我第一大出口國仍由陸港居冠，單月出口值 121.2 億美元、年增幅 1 成，主要由礦產品與電子零組件支撐，年增幅分別增加 27.9%、18.2%；累計前 5 月我對陸港出口值共 543.3 億美元、年增幅約 8.9%。

而對美出口不僅持續成長，且占總出口比重也有增加趨勢，統計單月我對美出口共 42.7 億美元，較去年同期增加近 1 成，不僅創歷年單月新高，出口值比重更突破 15%，踢掉東協躍居成我第二大出口國。

進一步分析我對美出口貨類，主要由資通訊設備撐起半壁江山，單月出口較去年大增逾 3 成，累計前 5 月我對美出口值 189.4 億美元、年增幅 4.7%。

蔡美娜對此分析，我對美出口增加除了美中貿易戰帶動的轉單效應外，也和疫情爆發推升遠距設備需求有關，而隨著疫情趨緩、各州陸續解封產生的訂單遞延效應等三大因素成為推升我對美出口成長的重要因素。

相較於我對美出口持續成長，對歐出口則持續積弱不振，單月對歐出口值僅 21.8 億元、年減幅 13.1% 已是連續 13 個月衰退，蔡美娜認為，歐洲經濟表現原本就不甚理想，加上疫情導致汽車業與製造業嚴重受創，進而導致需求縮減、出口衰退。