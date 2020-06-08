泰昇受疫情干擾 營運仍處低檔 最快8月恢復正常

東協紙尿褲品牌廠泰昇 - KY(8480-TW) 今 (8) 日公告 5 月單月營收 1.45 億元，月減 3.17%，年減 9.26%，前 5 月營收 7.93 億元，年增 4.46%，由於疫情影響及台幣對美元大幅升值，泰昇認為，5-7 月將是今年營運低檔，8 月可望恢復正常。

泰昇主管表示，新冠肺炎疫情嚴重影響世界經濟，在全球掀起失業潮，公司主要市場東協新興國家越南、柬埔寨及泰國雖直接受疫情影響不大，但主要產業旅遊業、汽機車業以及歐美導向之加工出口業受創，造成失業人口大幅增加，連帶影響中產階級消費力道下降以及零售通路拉貨心態趨於保守，民生必需品紙尿褲產品雖為鋼性需求，但也受上述情況波及，再加上近期台幣對美元大幅升值，造成泰昇 5 月營收未見成長。

有關未來展望，泰昇指出，因疫情不確定因素尚未完全消除，公司仍持謹慎保守看法，預估 5-7 月營收年增將持續衰退。

泰昇並指出，隨著各國陸續解封，就業及消費數據逐步好轉的情況下，公司預估 8 月營收將可望恢復正常。

獲利方面，泰昇先前受疫情影響，造成不織布原料成本飆漲進而侵蝕公司產品毛利率，惟隨著疫情減緩口罩需求陡降以及不織布新產能陸續開出，近期不織布價格已大幅滑落，且呈現逐月下降趨勢，因此公司預期產品毛利率及獲利將逐漸回到正常範圍。