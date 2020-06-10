個股分析／GIS-KY營運重返榮耀

全球各地陸續解封象徵經濟復甦的開始，景氣也開始回溫，而電子股是對景氣最敏感的，最近走勢自然也就相對強勁。現在是 6 月初，5 月份財報陸續公布，電子股中 NB 與 PC 的族群，受惠需求成長，打敗疫情利空，例如 NB 供應鏈，新日興 (3376-TW)、義隆電 (2458-TW)、GIS-KY(6456-TW) 和杰力 (5299-TW) 後勢值得留意，新日興是全球最大的 NB 軸承廠，而且還是全球中空軸承龍頭及第二大 LCD 顯示器 (MNT) 軸承底座的供應商，近期公司股價已經快要站回今年的前高，姿態可以說是相當的高。新日興除了為筆記型電腦 (NB) 供應軸承，也是蘋果 AirPods 軸承的主要供應商，這兩個產品本身受疫情影響相對有限，景氣回溫之後業績又會跟著受惠；新日興今年 4 月營收寫下史上第三高的紀錄，預計 5 月、6 月營收還能繼續維持在高檔。

GIS 投信持續大買

觸控板 IC 大廠義隆電，股價領先大盤站上 115 元高點，創下 20 年來的新高。義隆電主要生產筆記型電腦的觸控 IC，受惠於這波疫情推升 NB 銷量，義隆電的業績也跟著大好，4 月營收創新高，5 月營收創下歷史新高，第三季業績在旺季效應加持下可望能更進一步，股價也領先大盤創高，另一觸控大廠 GIS 是鴻海集團成員，NB 及平板相關的產品佔營收超過 7 成，是蘋果供應鏈中重要成員之一，在筆記型電腦銷量大增的帶動下，今年第二季業績相比第一季有望大幅成長，而第三季開始的下半年蘋果推出新機，有機會獲得 iphone OLED 面板貼合訂單。



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