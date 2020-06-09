〈華碩股東會〉今年恐無明顯旺季 下半年需求不明

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日舉辦股東會，董事長施崇棠表示，疫情衝擊全球上半年供需，下半年不確定因素仍多，今年可能沒有明顯旺季，但東南亞封城狀況快速恢復，對於長期營運成長目標不變。

展望下半年，施崇棠指出，需求面不確定因素仍多，英特爾等大廠對下半年需求也不明朗，今年可能沒有明顯旺季，短期動能來自客戶穩定拉貨、遠距商機帶動需求，兩者並行，將持續以審慎態度積極應對市場變化。

施崇棠進一步表示，對未來營運成長、品牌加值承諾不變，相信專業經理人將持續發揮經營管理能力，並以進化式創新爭取更多市場。

另一方面，因應數位時代產業、用戶需求，施崇棠指出，華碩已成立 AIoT 事業群，開拓新事業市場及新用戶區隔，持續布局 AIoT、電競、商用等領域，推動數位轉型，預期將成品牌發展方向。

財務長吳長榮則表示，第 2 季在遞延訂單、居家辦公、遠距學習等需求強勁下，營運可望較首季與去年同期成長。

華碩去年品牌營收 3325 億元，年減 6%，稅後純益 121 億元，年增 187%，每股純益 16.3 元，今股東會也通過，將配發每股 14 元現金股利。