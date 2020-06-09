〈群益期貨〉油品市場未來的角力戰場在減產監督委員會

6 月 8 日沙特停止額外減產，應該是要看看其他 OPEC + 成員國是否乖乖配合減產？但不乖的學生會聽話嗎？ 聯合部長級監督委員會調整至 6 月 18 日見真章。

上週末 OPEC + 會議，包括不遵守減產協議或減產執行率很低的伊拉克、尼日等都同意完全履行減產協議，導致上週五油價大漲，但從 OPEC + 每個月召開減產監督會議就可以看得出來成員國彼此之間仍是相互不信任，因此沙特表示不額外減產，就看其他成員國會怎麼做，石油市場應該已正式進入「觀察期」，觀察 OPEC + 成員國彼此的競合關係，畢竟減產監督委員會更是調整成一個月就召開一次會議。

正所謂「人在做天在看」，這句話隱含的是一種自律的精神，但實際上各方總是會找一堆的藉口拖延，像這次伊拉克就說因為庫爾德地區和其他問題拖累了減產幅度，伊拉克告知 OPEC + 將在七月底前全面實施石油減產。沙特應是理解光靠自律不能當飯吃，總不能每次都是老大用力的減產，都是小弟在吃香喝辣，小弟要拿出像樣的成績，而老大則要想出辦法來制約大家，彼此才能團結合作，所謂合則得利，彼此競爭反而集體受害。

而且根據 Vortexa 統計截至 6 月 5 日為止，全球油輪存儲原油比去年同期增加 280%，至少已滯存七天的原油儲量至 1.777 億桶，至少是 2016 年以來該數據的最高水平，又比 5 月 29 日的 1.6476 億桶增加 7.9%。四月底所出現的負油價一部份的原因就來自於全球庫存空間不足，而隨著全球經濟逐漸解封，石油庫存卻沒有因此消耗掉，顯示需求仍疲弱不振，也就是一旦經濟又出現了什麼閃失，那麼石油庫存空間不足在油價若再轉為下跌的情境下，會令人再聯想到負油價的慘痛經驗。

全球油輪存儲原油圖

OPEC + 會議可以視為是「畫大餅」的會議，只要動動嘴；而減產監督委員會則是檢視餅到底做出來否，而那才是 OPEC + 成員國未來角力區。而石油正式進入了整理「觀察期」，檢視除沙特外其他 OPEC 成員國接下來減產的承諾及執行率，OPEC + 聯合技術委員會議 6 月 17 日，聯合部長級監督委員會 6 月 18 日召開，每一次的監督委員會都會是影響油價動向的關鍵。若是那麼多成員國各有各的盤算，當沙特「老大」沒有受到該有的尊重時，暗潮洶湧下，買賣不成仁義不在，即可能對油市帶來另一波的衝擊。

免費體驗全球最大外匯市場，１分鐘就擁有（立即開通）:

https://fx.capitalfutures.com.tw/event/index?sid=X00002#reg

群益期貨自媒體官網：

https://media.capitalfutures.com.tw/index