〈台積電股東會〉先進製程不受疫情影響 4奈米預計2023年量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開股東會，對於先進製程進度，劉德音會後表示，進展未受疫情影響，5 奈米明年將量產出貨，強化版 5 奈米則預計 2022 年量產，至於相當於第三版 5 奈米的 4 奈米製程，也將在 2023 年量產。

日前傳出，受疫情影響，台積電決定延後 5 奈米擴產與 3 奈米試產時程，不過，劉德音今日回應，疫情並未影響先進製程推進，5 奈米產能目前看起來還有空缺，但相信很快就會補上。

劉德音表示，5 奈米製程預計明年量產出貨，強化版 5 奈米製程將於 2022 年量產，目前也正研發相當於第三版 5 奈米製程的 4 奈米技術，三者設備均可通用，並與客戶談生意，預計 2023 年量產。

股東會上股東也問及特殊製程技術進展，總裁魏哲家說，GaN(氮化鎵) 目前進展不錯 ，符合客戶要求，擁有高效能、高電壓等特性，但目前還是小量生產，未來將廣泛且大量被使用。

特殊型記憶體方面，魏哲家表示，MRAM(磁阻式隨機存取記憶體) 已小量生產，但要廣泛使用到所有電子產品，可能要 2 至 5 年時間。