燿華5月營收創逾10年來新低 Q2可能出現虧損

PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (9) 日股東會通過每股配發 0.8 元現金股利，今天盤後並公布 5 月營收，僅達 6.82 億元，創逾 10 年新低，月減 12.18%，年減 63.36%，累計前 5 月營收 50.9 億元，年減 40.51%；燿華 6 月接單可望略回溫，但法人估第 2 季仍將陷入虧損。

燿華今年第一季營收 36.32 億元，而稅後純益 1267 萬元，創 12 季以來新低，季減 96.46%，年減 93.8%，每股純益 0.02 元，燿華主管指出，第一季營收下降太快，及中國大陸新舊廠區搬遷費用增加，造成首季獲利下滑，估最快 6 月訂單動能回升。

燿華今年上半年受上海廠遷廠到南通、客戶端訂單延遲等營運干擾，造成產能利用率低於 5 成，預估第三季可望排除，產能利用率將回升到 70% 以上，加上遷廠補助款入帳，下半年營運並不看淡。第三季主要受惠 TWS 真無線藍牙耳機軟硬結合板及 NB、平板電腦高階 HDI 板訂單挹注。

燿華今天股東會通過每股將配 0.8 元現金股利，另外，江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第 4 季完成設備進駐，目前已進入試產，依規劃，南通廠將在今年 7 月底量產，上海展華廠則將在 8 月停產，未來中國 PCB 產能將由南通廠負責。