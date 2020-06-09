上海市延長太陽能、海上風電補貼 取消陸上風電補貼

為完成可再生能源電力考核指標，中國上海市政府將把對太陽能和海上風電項目的獎勵政策延長到 2021 年，並取消陸上風電獎勵。

上海市政府週一 (8 日) 公告表示，海上風電、太陽能項目的支持方式為 5 年度電獎勵，單個項目年度獎勵上限不超過 5000 萬元 (約合 700 萬美元)。

到 2021 年，近海風電獎勵標準為度電 0.1 元。據中國風電新聞網，這是全國首個地方海上風電補貼辦法，而陸上風電獎勵將被取消。

太陽能電站 2019 年獎勵標準為度電 0.3 元，普通分布式項目和戶用太陽能 2019 年獎勵標準為度電 0.15 元。2020 年和 2021 年的獎勵標準在 2019 年基礎上分別減少 1/3 和 2/3。

考慮到疫情影響，上海市政府並對享受 2019 年、2020 年獎勵政策的太陽能項目併網時間均延後半年，即 2019 年底前完成備案並開工、2020 年 6 月底之前建成併網的項目，可享受 2019 年的獎勵標準；2020 年內完成備案並開工、2021 年 6 月底之前建成併網的項目，可享受 2020 年的獎勵標準。

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