瑞基新冠檢測試劑訂單看至Q3 目標產能達百萬劑

瑞基海洋 (4171-TW) 董事長劉正忠今 (9) 日表示，新冠肺炎確診病例持續增加，檢測試劑供不應求，訂單能見度可見到 9 月，公司已引進自動化設備，若原物料供應穩定、設備調整順利、人力充足等條件都符合，目標第 3 季產能可從 15 萬劑拉升至 100 萬劑。

瑞基今年初就開始啟動擴產計畫，除部分產品委外製造，也向中科承租廠房，會將既有產線移至中科新廠，預計 8 月設備建置完成並開始試產；而既有的廠房剩餘空間，將導入自動化生產設備。

劉正忠指出，至今年 5 月止，新冠檢測試劑月產能約 15 萬劑，且產能幾乎滿載，目前上游原料供應商可負荷約 50-60 萬劑產能，若原物料能持續穩定供應、產線調整完備下，目標第 3 季總產能可達 100 萬劑。

價格方面，劉正忠表示，過去檢測設備毛利率較低，約 50-60%，但疫情帶動檢測試劑需求量爆發，光是設備單價已從 1 萬美元提升至 1.4 萬美元，漲幅 4 成；試劑則受惠取得認證後，單價也從 10 美元，增加至 15-17.5 美元，在產品單價提升下，可望挹注毛利率成長。

新冠肺炎檢測試劑各國認證進度方面，劉正忠指出，該產品已取得歐盟體外診斷認證 (CE-IVD)，並向 TFDA 申請出口許可，預計 7 月可完成查廠；兩周前向美國 FDA 申請緊急授權 (EUA)，他說，雖然產品已登錄核酸檢測試劑 EUA notified(緊急核准通知) 許可，但最終的認證受限審查趨於嚴格，時間無法評估。