【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 科技股領軍，周二那斯達克綜合指數盤中衝破 1 萬點大關，但獲利了結賣壓浮現，除了那指終場上漲 0.29% 外，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在 0.03%~1.09% 之間，台股 ADR 部分，台積電 ADR 上漲達 1.87%。

2. 周二台股早盤略有獲利了結賣壓浮現，但多方穩住陣腳，權值指標 2330 台積電在盤中由黑翻紅，加上車用、生技點火上攻，周二加權指數最高點來到 11,640 點，續創本波段新高，終場指數上漲 26.76 點，收在 11,637.11 點，漲幅為 0.23%，成交金額為 1750.91 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 71.69 億元，外資買超 68.22 億元、投信買超 2.38 億元、自營商買超 1.08 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價穩量縮，後續欲上攻以溫和補量為宜，但若出現爆量黑 K，須特別留意短線反轉風險。

(2)均線：目前指數位處 5 日線 (約 11,488 點)、10 日線(約 11,255 點) 之上，短線持續延 5 日線走高，下檔支撐留意 10 日線位置。

(3) 技術指標 : KD 呈黃金交叉，但 K 值、D 值皆已進入 80 以上，短線急拉股須留意隔日沖或當沖賣壓。

4. 櫃買指數周二攻勢停歇，終場下跌 0.04%，收在 154.56 點，目前仍站穩在 5 日線 (約 153.1 點) 之上，成交量連續兩日維持 600 億元以上，盤面族群輪動快速，預期中小型個股波動度將放大。

5. 觀盤重點：目前加權指數站穩 5 日線上續攻，技術面仍有利多方，但代表中小型股的櫃買指數攻勢停歇，且近兩日成交量明顯上升，類股輪動快速，留意中小型個股可能劇烈波動，不宜重壓，後續選股方向可關注基期相對低之 5 月營收成長股，解封受惠股，下半年營運升溫 5G 趨勢股、績優蘋概，及伺服器族群。

6. 金管會 6/9 宣布，「有條件式禁空令」取消，將恢復每天盤中借券賣出委託量，同時取消當天收盤價跌幅超過 3.5%，次日交易不可低於前一天交易日收盤價放空等限制。

7.2330 台積電召開股東會，董事長劉德音表示赴美設廠符合公司利益，亦提及若沒有海思訂單，無論是在產能、訂單或手機市占率等層面上，仍有許多客戶填補空缺，下半年產能利用率仍正面。台積電表示，今年全年營收目標、資本支出維持不變，預期對於 6196 帆宣、3413 京鼎、3131 弘塑等相關半導體設備廠將有正面挹注

8. 疫情改變工作和教學型態，讓 NB 代工大廠 2382 廣達第二季淡季不淡，5 月 NB 出貨達 470 萬台，5 月營收衝上 933.48 億元，創下同期歷史新高，月增率 11.9％，年增 5.3％。展望伺服器部分，全年可望有雙位百分比增長幅度。

9. 驅動 IC 大廠 3034 聯詠召開股東會，總經理表示，目前智慧手機市場因疫情需求可能稍微放緩，不過最慢 8 月可望復甦，5G 手機趨勢推升 OLED 驅動 IC 出貨量，全年業績展望正面。

10.4977 眾達 - KY 5 月合併營收 2.77 億元，年增率達 24.76％，為歷史新高，眾達 - KY 受惠於資料中心需求增加，帶動 100G 光收發模組快速成長，出貨展望保持正向。