國泰證6月投資氣象 正向看好美股和原油

國泰證券今 (11) 日發布 6 月投資氣象，由於陸續解封促使經濟活動重回軌道，加上產油國減產見成效，原油供需失衡可望獲緩解，對美國和原油抱持「正向」看法，其餘如歐日等成熟股市、新興亞洲、新興歐洲、黃金礦業和美元則抱持「中立」看法。

國泰證說明，日前因全球各地封城，各大企業採行居家工作措施 WFH(Work From Home)，直接帶動生活改變，並推升雲端運算、儲存等相關需求迅速增加。

雲端服務架構概略分為三大類型，(1) 基礎架構服務，具代表性公司有戴爾電腦旗下的威睿公司、亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 等，(2) 平台服務，具代表性公司為 Google、百度雲和阿里雲等；(3) 軟體服務，具代表性公司為 Facebook、Netflix 和 Dropbox 等。

據 Synergy Research 統計顯示，第 1 季全球經濟受新冠肺炎疫情影響，全球雲端基礎設施服務市場規模達 290 億美元，年增 37%，其中前三大廠商市占率超過 50%，分別為亞馬遜市占率 32%，微軟市占率 18%，以及 Google 市占率 8%。

國泰證券認為，進入後疫情時代，雲端產業如影音串連、物聯網和雲端運算仍將會持續改變人們的生活習慣，建議投資人不妨留意雲端產業三大服務架構相關企業，透過國內券商複委託平台，除了可投資海外優質股票，於海外交易所掛牌的 ETF 也是資產配置不可或缺的重要一環，布局時點不妨留意各國激勵政策及解封影響的時機點，逢低進場分批布局。