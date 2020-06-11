〈台股盤後〉爆量下殺回吐184點 摜破11600點大關 終止連九紅

台股今 (11) 日紅盤開出，但受美股期貨大跌影響，午盤前賣壓湧現，大盤紅翻黑，接連摜破 11600 點大關、5 日均線，大跌近 200 點，終場收在 11535.77 點，下跌 184.39 點，終止連九紅，成交量則爆出近 2400 億元的大量。

權值股今日多由紅翻黑，蘋概三王中，大立光由於下半年前景不明，表現最弱勢，跌幅近半根跌停板，摜破 5 日、10 日線，台積電、鴻海分別下跌 1%、2%，其他權值股如聯發科、台塑四寶皆翻黑下跌，拖累大盤走勢。

高價股也難逃空襲，信驊紅翻黑，跌近半根跌停板，也失守 1400 元大關，矽力 - KY、昇佳也有 2% 以上跌幅，反觀祥碩、譜瑞 - KY 受惠蘋果採用自家晶片題材，股價續強，漲幅分別達 3%、6%。

至於先前表現強勢的觀光、生技族群，今日在賣壓出籠下，全盤皆墨，其中，觀光各股如華園、美食 - KY 跌逾 6%，王品跌近半根跌停板，其餘如國賓、六福、寒舍等，也都留下長黑 K。

隨著經濟重啟，市場也將資金轉向電子、觀光類股，生技各股如國光生、羅麗芬 - KY、永信、中化生、台耀、和康生，喬山等，全數跌逾半根跌停板，僅懷特亮燈漲停，晶碩、亞諾法也穩居盤上。

隨著各地經濟逐步重啟，市場樂觀看待，台股也連日強漲，拉出連九紅，不過，疫情二次感染風險仍在，部分產業下半年前景仍不明，今日台股也進行修正，跌破 11600 點大關，短期仍不宜過度樂觀。