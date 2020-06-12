已經燒旺的台股爐灶 就此結束？

美國新冠確診人數突破 200 萬人，美國聯準會 (Fed) 決定將維持利率政策到 2022 年，市場不免擔心經濟復甦時間可能拉長，短線對股市起了打壓的效果。

萬寶投顧王榮旭表示，除非全球再重新封城，否則經濟最壞已經過去。股市是經濟的櫥窗，那斯達克以及費城半導體指數已經先後創下歷史新高，台股跟美國科技股連動高，新台幣升值到近兩年的高點，外資持續回流台股，大盤往 12,197 點前高挑戰趨勢沒有變，大盤在連漲 8 天，漲了 800 多點之後，6 月 11 日急跌 184 點，緩漲急跌是多頭的特徵。

台股大盤在萬二大關之前，出現獲利回吐的賣壓不足為奇，先蹲才能再跳。個股也是如此，4 月、5 月領先大盤突破前高的強勢電子或生技股，最近也都先後拉回整理，醞釀下一波的行情。經濟重啓及疫情反彈同時並存的狀況之下，選股電子及生技股，缺一不可。

在後疫情時期，電子選下半年業績回升空間比較大的股票，例如蘋果手機上半年受疫情影響，但下半年新機上市，遞延需求爆發。

蘋果競爭對手華為遭到美國全面封殺，半年內零組件的庫存恐怕用完斷炊，華為手機全球市佔率超過兩成，位居龍頭地位。華為手機市佔恐怕被其他品牌手機瓜分掉，這也就是為何台積電 (2330-TW) 不受華為掉單影響的原因，因為被瓜分的手機晶片訂單，最後仍然流向台積電。估計蘋果將接收大部分華為高階手機市佔，蘋果今年在 NB、平板以及手機等產品助攻之下，股價屢創新高，市場資金也將加速回流蘋果供應鏈。

iPhone 相關零組件，如玉晶光 (3406-TW)、GIS-KY(6456-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)，最近頻創波段新高，ABF 載板欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW) 也很強。

景碩受惠第三季蘋果大改款，新機種近日將進入量產。另外，景碩也大吃中興 5G 手機訂單。聯發科 2454 大追單，載板對象就是景碩。

萬寶投顧王榮旭表示，歐美陸續放寬防疫措施之後，疫情仍在傳播，全球新冠確診人數逼近 750 萬例，而且連續三天單日突破 10 萬例。巴西傳出，單日就新增超過 5 萬例的壞消息，可見疫情仍未完結，重啓經濟對口罩檢測及疫苗的需求有增無減。

口罩股王恆大 (1325-TW)，5 月營收 4.39 億元，續創新高，月增 38％，年增高達 465％，業績大好，將延續到下半年。檢測股王瑞基 (4171-TW)，受惠全球檢測試劑供不應求，5 月營收 1.05 億元，也是續創新高，月增 29％，年增也高達 422％，6 月 11 日股價最高 416 元，成為生技股王，絕非偶然。

新藥股王合一 (4743-TW)，6 月 11 日創高後急跌，充其量是漲多之後的拉回，因為合一除了異位性皮膚炎新藥授權金高達 5.3 億美元，創下國內新紀錄之外，糖尿病傷口癒合新藥等待三期第二次解盲，若能順利達標，申請藥證，就還會有一波行情。

合一的市值已經膨脹到了 676 億元，中天 (4128-TW) 持有合一 22.2％的股權，等於擁有高達 150 億元的帳上市值，目前中天的市值是 180 億元，扣掉合一轉投資之後，中天市值只剩 30 億元，比股本 42.5 億元，還要低出三成，中天母憑子貴，不止這樣的價值才對。

還有更多個股的分析，我會在 Line 粉絲團，再跟讀者分享。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險