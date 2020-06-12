進入淡季 中國水泥價格自高檔回跌

中國數字水泥網指出，自 6 月 11 日起，長三角地區沿江水泥熟料價格啟動一波降價行動，幅度在 30 人民幣 / 噸，裝船價格則跌至 340 人民幣 / 噸。同時，浙江杭州、嘉興和湖州地區水泥價格則下跌 30 人民幣 / 噸；溫州、台州等沿海地區跌幅較大，達 60 人民幣 / 噸。

資料來源: wind

根據消息人士透露，價格下調的主要原因是一是進入 6 月後，中國面臨傳統水泥淡季，且下雨頻繁，停工情況較為明顯，導致需求下滑，企業每日的出貨量下滑到正常水準約八成。另一方面則是進口熟料仍然以低價衝擊中國水泥市場。

不過中國水泥產業仍自律性的落實夏季錯峰生產和區域性環保停限產措施，以保障水泥價格不致跌幅過重，如 6 月 1 日～15 日間，山東熟料生產線開始啟動夏季錯峰限產，河南地區則是 10 日起將停產約 20 天。而隨著中國南部雨季到來，南部地區也有不少水泥廠選擇主動限產。

中國國信證券指出，水泥產業進入淡季，大部分地區受到持續性降雨影響，上周水泥出貨率周減 8.3 個百分點，達 80.47%，水泥庫容比達 55.1%，周漲 1 個百分點，年減 2.8 個百分點。

國信證券認為短期而言，頻繁的降雨天氣導致需求呈現季節性下滑，但待天氣好轉後，水泥廠出貨將會回溫，而水泥廠的限產行為對產業穩定至關重要。

由於水泥價格下滑，加上大盤走勢疫弱，在香港水泥類股普偏走跌，亞洲水泥大跌約 4%，中國建材下跌逾 2%，金隅集團、華潤水泥跌逾 1%。