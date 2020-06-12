國票金調整授信結構 外幣債將成重點業務 助提升獲利

國票金 (2889-TW) 今 (12) 日召開股東會，去年國票金獲利創近年新高，展望今 (2020) 年，董事長魏啟林表示，核心子公司國際票券授信業務近年積極調整授信結構，外幣債業務已成為重點業務，有助提升獲利動能，未來股利政策仍以高現金股利發放率為方向。

國票金去年稅後純益 26.29 億元，每股稅後純益 0.92 元，創近年來獲利新高；今天股東會通過盈餘分配案，配發每股現金 0.65 元、股票 0.17 元，合計 0.82 元，魏啟林表示，在新冠肺炎疫情衝擊資本市場、影響企業營運動能及下半年展望尚待觀察的氛圍下，公司仍努力盡到對股東的責任，未來股利政策仍以高現金股利發放率為方向，以回饋股東。

儘管今年有疫情干擾，但國票金今年前 5 月稅後純益 11.2 億元，較去年同期成長 8.16%，每股稅後純益 0.39 元，每股淨值 12.99 元，獲利維持穩定。魏啟林表示，受新冠肺炎疫情影響，今年來絕大多數金融機構的信用評等遭國際信評公司降評或評等展望轉為「負向」，而國票金控於 6 月最新公告的信評結果維持評等不變，是少數被國際信評公司評為「穏定」展望的少數金融機構。

金雞母國際票券今年 1-5 月稅後純益 10.48 億元，較去年同期成長 16.10%，每股稅後純益 0.64 元；另一子公司國票證券 1-5 月稅後純益 2.21 億元，每股稅後純益 0.29 元。

魏啟林指出，國票金今年 1-5 月獲利優於去年同期的原因，得力於主要子公司國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展 FRCP 業務，使票券收益成長。另外，國際票券領先同業佈局外幣債券業務，除持續擴增主權等級及投資級外幣債券部位，並致力多元化次級資金來源，自去年來效益逐漸顯現，養券收入穩定增長，更強化研究及交易團隊，提升波段操作買賣斷利益，目前外幣債業務已成為子公司國際票券重點業務，有助強化未來整體獲利能力。

此外，國票金控與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度方面，樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，待完成籌設後向金管會申請核發營業執照，預期今年下半年正式營業。

本次股東會也完成國票金第七屆的董事選舉，選舉結果，13 席董事中，除了 4 席獨立董事外，一般董事則由公股銀行體系佔有 2 席，民股佔 7 席，持續維持官民共治。