前大摩經濟學家警告：美元「很快」就會大幅貶值35%

前大摩 (Morgan Stanley) 亞洲區主席、耶魯大學研究學者羅奇 (Stephen Roach) 警告，美國赤字不斷飆升，美元大幅貶值的情形可能不久後就會發生，預估美元兌其他主要貨幣將大跌 35%。

羅奇過去幾週來一直預告美元將迎來史詩級貶值，象徵美元作為準備貨幣的霸主地位將終結，這可能會波及全球金融市場。

他在週一接受 MarketWatch 採訪時更表示：「我認為這是遲早會發生的事情。」

他說，「疫情下，所有事都以驚人的速度發展」，例如美國失業率今年初還在 50 年低點 3.5% 附近，而如今已有 4900 萬人失業。

他還提到，美國快速祭出前所未見的財政和貨幣刺激，這讓聯準會 (Fed) 的資產負債表規模從年初的 4 兆美元激增至 7.2 兆美元，意味著外匯市場可能也將出現同樣快速的變化。

羅奇預估美元兌其他主要貨幣將急劇下跌 35%，理由是美國赤字上升而儲蓄不斷下降，「政府大規模轉向財政刺激政策，將為國民儲蓄率和經常帳赤字帶來衝擊」

數據顯示，美國第一季經常帳逆差下滑 0.1%，從前季修正後的 1043 降至 1042 億美元，為 2018 年第二季以來最低水平。

羅奇對美元的警告受到不少讀者和評論家情緒化的回應，因為他認為美國正值歷史上特別敏感的時期。

他表示，因為非裔美國人佛洛伊德 (George Floyd) 遭警方施暴致死，引發種族示威運動，加上新冠肺炎疫情以及總統大選等因素共同作用，引起讀者強烈的回響，這是他從未見過的景象。

被問及投資人是否該擔心美元貶值時，羅奇表示，這並不是美元首次大幅下跌，「是否該擔心要看背景。」

他表示，如果投資人沒有做好準備，沒有進行對沖，也沒有考慮過可以利用的一些選擇是什麼，那麼會擔心也許是合理的。他指出對於外匯投資人來說，歐元可能是美元的可能替代標的。

此前他曾表示，人民幣對投資者的吸引力可能愈來愈大，但這種觀點取決於中國結構性改革，是否能把經濟重心從重工業轉移一些到服務業。

根據 FactSet 的數據，ICE 美元指數過去 30 天持續走弱，累計下跌 2.9%，但與去年同期相比略有上升，漲幅為 0.7%。

週二衡量歐元兌美元上漲 0.14%，英鎊兌美元上漲 0.09%，美元兌日元上漲 0.04%。