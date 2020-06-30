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〈紐約匯市〉美國多州疫情惡化 美元走強  英鎊跌至一個月低點

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉美國多州疫情惡化 美元走強  英鎊跌至一個月低點(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉美國多州疫情惡化 美元走強  英鎊跌至一個月低點(圖片:AFP)
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隨著投資人準備進入季度末期，美元週一 (29 日) 小幅上漲，同時美國各州疫情四起，抑制人們對經濟快速復甦的樂觀情緒，市場持續關注週四的 6 月份就業報告。

週一衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.05%，報 97.455，於早盤時段下跌 0.3%，美元本月份累計下跌 1%，有望創下 2019 年 12 月以來最大單月跌幅。ING 分析師認為，美元可能會受到週二月末投資組合再平衡的支撐。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

美元今日或多或少處於盤整」，華盛頓西聯匯款分析師 Joe Manimbo 說，「6 月只剩不到一兩天左右，而週四的就業數據將為市場提供支撐。」

路透社經濟學家平均預期，6 月美國企業雇主預計將增加 300 萬個工作崗位。然而，市場預測差距相當大，範圍從 40.5 萬到 900 萬個工作崗位不等。

ING 分析師們表示，今日經濟數據平靜，美元指數可能會跌至 96.80 至 97.00 區間，但我們認為，美元後續要出現拋售似乎不太可能。

美國日益增加的新冠肺炎 (COVID-19) 病例，削弱市場對經濟復甦之預期，根據路透社統計，截至週日，全球 Covid-19 死亡人數已達到 50 萬人，

美國西南部各州的疫情惡化，加州更下令關閉部分酒吧，重啟經濟計畫有退回原點跡象。隨著德州、加州和佛羅里達州等經濟重啟計畫喊停，人們對疫情重新崛起的擔憂日益加劇。

因疫情急速升溫，市場情緒謹慎，週一美元日圓上漲約 0.36%，至 107.58，而瑞郎兌美元上漲約 0.3%，報 0.9449。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

英鎊美元下跌 0.3%，至 1.2296，英鎊跌至一個月低點，因市場擔心英國政府將如何兌現其增加基礎設施的計劃。

英國首相強生 Boris Johnson) 將於週二公佈一項擴大基礎設施支出的方案，令投資人對該國不斷膨脹的債務感到擔憂。

人們也對英國是否會與歐盟達成自由貿易協定存有疑慮，因為英歐遲遲未能就雙方物來關係達成共識，脫歐進展甚微。

歐元區 5 月經濟溫和回彈後，市場預期 6 月歐元區景氣亦將猛烈回溫。歐元於早盤時段上漲 0.6%，達到一週來最大單日漲幅，至 1.128 美元，儘管歐股開盤下跌，但歐元英鎊、瑞郎和日元皆上漲。

法國興業銀行外匯分析師 Kit Juckes 說，歐元在當前 1.1160 至 1.14 區間內停留的時間越長，長期前景就越樂觀。

Berenberg 經濟學家 Florian Hense 預估，歐洲央行 (ECB) 為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，可能再加碼 8000 億至 1.6 兆歐元區間的購債規模。

澳幣隔夜依然走強，上漲至 0.6867，儘管澳洲疫情有惡化趨勢，週一確診人數為兩個多月以來最大單日漲幅。紐幣上漲 0.2% 至 0.6436。

中國 5 月工業企業利潤六個月來首次出現由負轉正，顯示該國的經濟逐步復甦，然而這一消息並沒有進一步支持油價。

截至週二 (30 日) 台灣時間 4:30 價格： 

美元指數來到 97.455。+0.05% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1241 美元。+0.21% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2296 美元。-0.30% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6867 美元。+0.11% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3664 加幣。-0.18%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.58 日圓。+0.36%

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