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〈紐約匯市〉美服務業活動回彈 美元走軟 人民幣、歐元強漲

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉美服務業活動回彈 美元走軟 人民幣、歐元強漲(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉美服務業活動回彈 美元走軟 人民幣、歐元強漲(圖片:AFP)
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由於美國非製造業數據優於預期，燃起投資人對經濟快速復甦的期望，市場風險情緒受到提振，降低美元避險需求，美元連續第五日下跌。不過鑑於美國新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例持續增加，部分華爾街人士認為美元有望收復失土。

週一 (6 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.57%，報 96.743，一度跌至 6 月 10 日以來最低；人民幣美元創下 12 月以來的最佳收盤價。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

美國 6 月 ISM 非製造業 PMI 從 5 月份的 45.4 躍升至 57.1，高於市場預期和前值，且為今年 2 月以來最高，服務業活動幾乎回復至疫情爆發前水平。

豐業銀行表示：「服務業在這次疫情中肯定經歷過 V 型反彈，目前我們幾乎回到 2 月份防疫封鎖前的水平。」

該行表示，「由於經濟重新開放的步調並非盡善盡美，因此 7 月份的數據可能很容易就超越前值，經濟重啟對於某些州是合適的，其他疫情較重的州就不一定了，而都在國內外進行的出口商則無太大影響。」

歐元強勁的上漲也加劇美元的跌幅。

週一歐元美元上漲 0.53%，至 1.1240 美元，原因是歐盟最大經濟體德國稱，該國因封鎖解除、經濟重新開放，5 月份工業訂單止跌反彈 10.4%，從 4 月創下的最大跌幅的月減 17.9% 強勁反彈。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

同時，英鎊美元持平於 1.2490 美元區間，交易員持續對歐盟與英國間的脫歐貿易談判結果感到擔憂，本週兩國將繼續在倫敦進行貿易談判。

週一 (6 日) 亞股大漲帶動人民幣走強。投資人看好中國經濟強勁反彈的期望日益強烈，中國藍籌股 (blue-chip) 指數飆升至五年來最高位，將離岸人民幣推升至 3 月 17 日以來的最高水平，1 美元兌 7.015 人民幣。為 12 月 12 日以來的最佳日均表現。

Cambridge Global Payments 分析師 Karl Schamotta 指出，由於中資金融股揚升，幫助推動股指大幅飆升，全球風險承受能力亦有所改善。

離岸人民幣漲穿 200 日均線，為 6 月 10 日以來首次，離岸人民幣美元報 7.0131 美元，較上週五紐約尾盤上漲 547 點，盤中交易於 7.0690 至 7.0103 區間。

美國疫情持續惡化，迫使部分地區餐館和酒吧再次關閉，威脅到正在進行的經濟復甦。

美國銀行 (BoA) 表示，美國 COVID-19 病例急速增加，暗示著當前的經濟復甦可能只是短暫的，激發市場對美元等避險資產的新一波需求。

BoA 分析師指出：「當前經濟復甦的力道與防疫封鎖開始時的崩盤規模一樣劇烈，但由於近期經濟數據有所改善，這對市場而言並不稀奇。」

該行預計，即使新冠病毒疫苗問世，全球經濟仍然需要時間緩衝 Covid-19 危機造成的衝擊。

美元指數連續數日走低引發出重大技術事件，稱為死亡交叉 (death cross)，常用於判斷行情下跌，指的是美元指數的 50 日移動均線跌破其 200 日移動均線，暗示美元有拋售的可能性。


截至週二 (7 日) 台灣時間 4:30 價格： 

美元指數來到 96.743。-0.57% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1240 美元。+0.53% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2490 美元。+0.06% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6973 美元。+0.51% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3504 加幣。-0.04%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.38 日圓。-0.12%
 

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