〈房產〉危老建案獲高容積獎勵且無需經都審 加速上半年建商推案意願

據市調機構統計，近三年危老建案推案量呈現年年創新高的態勢，今年上半年危老建案數達 16 件、推案總銷量 162 億元；建案數量比去年大增 45%，推案量則比去年增幅達 70%。住展研發長何世昌表示，危老已成業界最熱烈追逐的開發模式。

危老推案風潮誘因在於，重建可獲取高額容積獎勵，且毋需經過都審，成為業界最熱烈追逐的開發模式，未來推案建數與案量有機會超越都更，成推案風潮新主流。

住展統計，今年北台灣上半年危老建案總推案量已達 162 億元，下半年還會有不少指標案將陸續推出，如位於南京東路五段「大陸建設馥敦飯店危老案」、新店「合環建設永新街危老案」等，預計北台灣今年開賣的危老建案數量應可達 30 個，全年總案量超過 300 億元，案量將比去年全年暴增逾 2 倍以上，增幅十分驚人。

北台灣上半年開賣的危老建案中，以台北市案量達 132.5 億元案量最多，其次為新北市 28 億元，新竹市僅約 1.7 億元，桃園等其他縣市則暫時掛零。由於台北市危老核定案數量持續飆高，未來推案量繼續擴增已是既定趨勢。

危老推案火熱，買氣也同步發燒。統計資料顯示，今年已公開的危老建案平均銷售率高達 55%，遠高於一般建案。其次，上半年完銷的危老建案數共有 5 個，包括大同「三豐長安匯」、中山「連雲台北學」、大安「在壹起」、內湖「大道東」、三重「盛河八方」，完銷比率逾三成，亦高於一般建案平均值。至於量體較大的危老指標案，銷售成績也不俗，如中山區「合矩青山」因生活機能完善，短時間大賣逾 7 成。

何世昌分析，與一般建案相比，危老建案銷售成績更為亮眼原因有二，一是危老建案多位在都會鬧區，區段條件優良。像這種位在菁華地段的建案，基地周邊人口稠密，除了擁有在地豐沛的自用買盤外，還有堅實的投資置產需求，再加上菁華區新房子供給量原本就少，因而成為熱銷的保證。

二來是危老建案的地主分回戶比例較高，建商的可售戶數略少，通常都只有幾十戶，極少超過百戶，不像重劃區一個建案可售戶數動輒數百戶到上千戶，所以跑到完銷終點線的速度更快。

何世昌認為，因危老開發變數低、容積獎勵項目明確，以及開發時程較短而獲利可以快速入袋，堪稱房地產最強煉金術，不管是老屋的所有權人或開發商，都難以拒絕如此優渥的條件。預計接下來幾年，危老建案推案量年年飆新高應是不變的趨勢。