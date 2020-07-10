〈紐約匯市〉川普吞敗仗 美元走強 歐元自一個月高位回落

美元週四 (9 日) 自 4 週來低點反彈，美國多州新冠肺炎 (COVID-19) 病例激增，加上美國最高法院今日裁定紐約州檢察官能取得總統川普的財務紀錄，消息一出，美股疲軟，進而增強美元對投資人的避險吸引力。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週四 (9 日) 上漲 0.42%，報 96.770。美元兌避險日圓基本持平於 107.20。

週三美國新增確診爆逾 6 萬例，再刷單日新高峰紀錄，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,206 萬例，死亡數突破 55 萬例。

美國迄今累計確診數超過 305 萬，死亡人數至少 13.2 萬，美國西南部成為疫情重災區，亞利桑那州、加州、佛州和德州已占美國新增病例近一半。

美元 9 日的漲幅尾隨美國最高法院的裁決出現，川普多年來，一直極力避免將個人稅表公諸於世，因此週四的裁決對川普而言，可算是場挫敗。

最高法院週四以 7 比 2 的票數裁定紐約州檢察官可獲得川普稅表，但暫時阻止民主黨掌控的眾議院取得川普的財務記錄。

Action Economics 全球貨幣分析師 Ronald Simpson 表示，過去幾週來，美元一直在風險水平上交易，並苦於維持其避風港的地位。

Simpson 補充說，「最高法院今日的裁決影響到市場的一切走向：美元上漲、美債殖利率下滑、股市大跌。投資人押注川普的裁決可能會有更糟的消息，為市場帶來風險。」

週四 (9 日) 美國勞工部公佈截至 7 月 4 日當週的初請失業金人數，報 131.4 萬人，優於市場預估值 139 萬人。

與此同時，歐元兌美元刷新日低，下跌 0.41%，至 1.1280。歐元兌美元匯率自一個月高位回落，而隨著風險偏好加劇而上漲的商品貨幣兌美元也跟著下跌。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

在 7 月 17 日至 18 日的歐盟領袖高峰會召開前，歐元區各國財政部長原定於本週四開會，歐盟即將批准 7500 億歐元的振興基金，以援助受疫情重創的經濟體，市場樂觀以待。

英鎊早盤時段也展現出一定的力道，美元兌英鎊來到三週低點。英國政府宣布一項規模 300 億英鎊的經濟刺激計畫，支持英鎊上行。

英鎊兌美元一度漲至 0.3%，至 1.2643，在美元走強後，英鎊回落至 1.2604 區間。英鎊兌歐元匯率基本持平於 0.8981。

ING 的分析師在研究報告中說：「今日英國政府宣布的刺激措施，不會顯著改變我們對英國經濟增長的前景，且鑒於英歐貿易談判的不確定性，仍然是推動英鎊漲勢的主要壓力，英鎊升值的可能性不大。」

「我們認為歐元兌換英鎊會在三個月內升至 0.92，因為英歐貿易談判缺乏進展的情況下，可能會進一步轉化為風險溢價顯現在貨幣中。」ING 分析師補充道。

加幣兌美元週四因油價而走跌，對美元避險需求的增加，抵消優於預期的加拿大住屋活動數據。美元兌加幣升至 1.3584 加幣。

油價下跌近 3%，為兩週多以來最高水平，這是因為 Covid-19 病例持續增加，迫使部分州撤回經濟重啟計畫，並引發投資人對於原油強勁需求將暫時消失的擔憂。

早盤時段，由於全球第二大經濟體中國的復甦跡象增加，投資人增加中國股票的持倉量，美元走軟，較上週下跌超過 1%，人民幣升至四個月高點。

週四 (9 日) 人民幣升破「7」的整數大關，創下逾 3 個月以來的新高水平。在最高法院的裁決出爐後，美元指數短線上漲，刷新日內高點至 96.79。

截至週五 (10 日) 台灣時間 4:30 價格：

美元指數來到 96.770。+0.42%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1282 美元。-0.41%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2604 美元。-0.04%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6962 美元。-0.29%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3584 加幣。+0.55%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.20 日圓。-0.04%