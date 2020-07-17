〈紐約匯市〉中國零售疲軟 美中關係緊張 美元避險需求升溫 

美中緊張局勢升溫，中國 6 月零售數據疲軟，使得美元避險需求升溫，扭轉早盤跌勢。同時，全球各地新冠肺炎 (COVID-19) 病例不斷增加，亦激勵美元走強。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週四 (16 日) 上漲 0.24% 至 96.267。早盤位於 96.135。在美國商務部公布 6 月零售銷售數據後，美元一度低至 95.940。

美國商務部週四 (16 日) 公布 6 月零售銷售月增率，報 7.5%，呈現連續兩個月增長的趨勢，，並且恢復至疫情前的水準，顯示隨著美國重啟經濟活動，零售店面亦恢復營業，並刺激消費需求回溫。

週四 (16 日) 美國勞工部公佈截至 7 月 11 日當週的初請失業金人數，報 130 萬人，高於市場預估值 125 萬人，顯示就業市場復甦進度正在放緩。

中國統計局週四公布 6 月零售年增率 - 1.8%，不如市場預期的 - 0.5%。投資人將市場焦點轉向疲弱的中國零售銷售數據，忽視第二季度強勁的經濟增長，有益於美元上行。

中國公佈其第二季度 GDP 同年增率 3.2%，較第一季度的 - 6.8% 大幅反彈，但由於零售數據成長不如預期，人民幣略微走軟。

據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，全球各地 Covid-19 病例數不斷上升，幫助週四美元持續走強，全球各地的零星疫情，將感染總數推至 1350 萬，死亡人數接近 60 萬人。

彭博分析師預估，美元指數到明年第二季度有望下跌約 2%，至 94.1。德意志銀行貿易加權的美元指數本月以來已下跌逾 1%，即將測試 2011 年以來趨勢線，這對美元空頭將是一個重要訊息。

歐洲央行 (ECB) 於聲明中表示，維持主要再融資利率於 0%、隔夜貸款利率於 0.25%，以及隔夜存款利率於 - 0.5% 不變，並預計三大主要利率將維持於當前水平，甚至更低，直到通膨前景收斂至接近但低於 2% 目標水平。

歐元兌美元受 ECB 會議結果影響較小，收盤一度上漲 0.10%，升至 1.142 美元，有望連續 4 日上漲 。

歐洲央行將其主要再融資利率維持在 0%，並承諾在歐元區經濟復甦顯著放緩時，推出更多刺激措施。

歐盟領袖於 16 日起進行為期兩天的高峰會期間，投資人密切關注 7500 億歐元的「復甦基金」，即可能讓本周歐元漲幅陷入停擺。截稿前，歐元兌美元下跌 0.23%，報 1.1383。

與風險資產密切相關的英鎊下跌 0.22% 至 1.2553 美元，在美元一度走軟時，英鎊一度升破 1.2600，創下日內新高 1.2625。

為了減輕企業及家庭的財務負擔，英國政府持續擴大發債規模，以支應刺激計畫所需資金，英國債務管理局表示，將會於 9 月至 11 月份之間，額外再發行 1100 億英鎊 (約 1380 億美元) 公債。

中國零售數據公布後，對貿易情勢敏感的澳幣跌破 70 美分。最後下跌 0.48% 至 0.6974。

截至週五 (17 日) 台灣時間 4:30 價格：

美元指數來到 96.267。+0.24%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1383 美元。-0.23%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2553 美元。-0.22%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6974 美元。-0.48%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3573 加幣。+0.48%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.28 日圓。+0.33%