延續地段與文化底蘊  「中山松悅」推69~128坪傳世宅

中山區富有深厚的人文歷史，常是日本企業選擇合作的首選地段；由黑松集團成立的詔安建設，歷時 15 年整合中山捷運站旁 490 坪的起家厝，此次特別將日本知名企業旭化成不動產聯手打造「中山松悅」，導入黃金級綠建築、新古典崗石外觀，訴求 69~128 坪中大坪數傳世名邸，受到傳產企業主的青睞。

「中山松悅」規劃獨棟地上 22 層、地下 5 層， 建築外觀以全棟石材打造，呈現和洋並存的仕紳美學，外牆施作特別採德國進口背栓乾掛工法。 為了達到建築永續與傳承價值，個案申請黃金級綠建築標章，將綠建築幾項指標，包括生物多樣性、綠化量、基地保水、日常節能、CO2 減量、廢棄物減量等落實在建築中；全案由築遠工程顧問、日本織本構造，雙結構技師認證，水泥磅數最高至 6000 磅，樓板厚度提升 18 公分，耐震係數高於法規規範，可抗六級震度

全案訴求出站就到家，步行可達近新光三越南西店、誠品南西館、台北當代藝術館。社區公設方面，包括挑高 7 米 2 迎賓大廳、交誼廳、媽媽教室、頂樓空中花園等，全案已動工，預計 2023 年下半年完工，每坪單價 125~135 萬。69~128 坪中大坪數產品， 高樓層各個不同面向可眺望城市與山景，景觀視野佳。