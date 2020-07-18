〈紐約匯市〉市場靜待下一輪刺激措施 美元跌穿96 歐元逼近四個月高點

儘管美國各地新冠疫情 (COVID-19) 惡化、經濟數據疲弱和需求下滑，皆令投資人懷疑美國經濟反彈速度是否能快於其競爭對手，但市場忽視各項利空因素，將希望寄託在未來的財政刺激措施上，市場風險情緒改善，美元有望連續 4 周呈現跌幅。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週五 (17 日) 下跌 0.38%，至 95.950。美元兌日圓和瑞郎也相繼走軟，美元周五跌破 96 大關。

週五 (17 日) 密西根大學公布了 7 月份的消費者信心指數初值，報 73.2，較 6 月份的 78.1 下滑，且低於市場預估值 79，顯示隨著美國近日來疫情的惡化，壓抑了消費者對於經濟重啟的樂觀預期。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時數據，截至 7 月 17 日，全球有超過 1370 萬例 Covid-19 確診病例，美國在周四的過去 24 小時內，通報至少 7.5 萬例病例，巴西超過 200 萬例，而印度則超過 100 萬例。

美國疫情刺激措施將於 7 月底到期，國會正計劃於下週就進一步措施進行討論。投資人指望著 11 月總統大選為市場帶來的壓力，能促使財政決策者部署更多刺激措施，以抵禦疫情帶來的衝擊。

歐元漲勢強勁

與此同時，歐盟高峰會拉開帷幕，投資人期待歐盟領袖在會議期間，能就 「復甦基金」提案達成共識，以幫助歐元區國家擺脫衰退，樂觀情緒推漲歐元兌美元升至近四個月高點，

然而峰會最終結果，最快也要等到週五結束才能揭曉。但無論復甦基金達成協議或破局，當恢復交易時，都會對歐元產生重大影響。

歐元兌美元上漲 0.42%，至 1.1431 美元，接近週三高點 1.145 美元，為 3 月份新冠肺炎引爆金融危機以來的最高水平。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

西聯匯款分析師 Joe Manimbo 預測，歐元能飆升至四個月高點，主要是因為市場熱切盼望歐盟財政領袖能就 7500 億歐元的復甦基金達成協議的利多因素。

若週六歐盟峰會順利達成協議，可望使歐元飆升至今年新高位，且突破關鍵技術水平 1.15 美元，該水平區間自 2019 年來從未被觸及過。

BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 表示，如果歐盟繼續執行其經濟刺激計劃，對歐元的影響將是持久的。

「歐元出色的表現，讓其與上次在 2019 年 2 月觸及的關鍵門檻，相差不到一美分。然而，若協議破局，不僅會使歐元區財政停擺，也有可能讓歐元失去近期的漲勢。」

其他貨幣方面，由於全球兩大經濟體，美中兩國之間的緊張局勢持續惡化，美元兌人民幣上漲 0.1% 至 6.9979。

截至週六 (18 日) 台灣時間 5 時許價格：

美元指數來到 95.950。-0.38%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1431 美元。+0.42%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2567 美元。+0.15%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6995 美元。+0.37%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3573 加幣。+0.08%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.00 日圓。-0.25%