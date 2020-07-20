〈每日外資外匯觀點〉美元指數失守關鍵價位 投機空頭大增

美元指數連跌四週後，週一亞州盤交易時間再度跌破 96 關鍵支撐，在 95.94 附近震盪；歐盟元首峰會週日就 7500 億歐元復甦基金談判至深夜仍談不攏，但在美元走弱下，歐元兌美元進一步上漲至 1.1463。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元上週跌幅達 0.7%，不但失守 96 整數關卡，200 週均線支撐同步失守；英鎊表現也同步失色，中止連二週的漲勢，1.16 失守。

市場關注本週歐元區、英國、德國、日本等將布 7 月 Markit 製造業 PMI 初值，隨著歐、美國家陸續解除封城、重啟經濟，分析師預期 7 月製造業 PMI 也將持續回升，並關注疫情發展及股市走勢。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，週末歐盟峰會結果若令人失望，卻僅僅是延後財政刺激措施，歐元近期漲勢將可能反轉，須注意美元的避險買盤已減弱，僅管上周新增確診的疫情大增，但美元指數卻依舊下跌。

美元走弱正吸引投機空頭進場，據 CFTC 數據顯示，截至 7 月 14 日當週，美元淨空單部位由上週的 144.8 增至 166.5 億美元。

麥格里集團董事總經理 Gareth Berry 相當看跌美元，並預估 11 月美國總統大選前有全面走軟的空間。

德意志銀行的貿易加權美元指數正向下測試 2011 年以來形成的趨勢線，突破這條趨勢線將是看空美元的重要信號。

高盛集團策略師 Zach Pandl 指出，歐元區和中國國內經濟趨勢的改善，強化美元走弱的觀點，預期美元兌這些主要貨幣將走軟；Union Bancaire Privee 外匯策略全球主管 Peter Kinsella 也認為，通常在全球經濟復甦期間，美元往往會走軟。