〈紐約匯市〉歐盟復甦基金有望 美元走軟 歐元盤旋四個月高點

歐盟高峰會進入第四天，歐盟 27 國仍然沒有敲定復甦基金協議，但市場依然相信歐盟有望擺脫僵局，歐元走強；因美國和歐洲都將採取更多財政刺激措施，投資人風險偏好強勁，美元小幅滑落。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週一 (20 日) 下跌 0.14%，至 95.752。美元指數盤中從稍早觸及的六週低位回升，一度上漲 0.1% 至 96.002，但其漲幅受到改善的市場風險情緒抑制。

分析師認為，美國國會在爭論草擬的下一輪刺激法案之際，可能會進一步提振投資人對美元的避險買盤。另一方面，美元兌避險日圓上漲 0.29%，至 107.30 日圓。美元兌瑞郎上漲 0.1%，至 0.9393。

眾議院民主黨高層週一警告，美國參議院民主黨正準備阻止共和黨持續推動新一輪新冠肺炎援助法案，共和黨領導將在白宮開會討論該法案。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時數據，截至 7 月 20 日，全球有超過 1450 萬例 Covid-19 確診病例，全球死亡人數超過 60 萬人，但美元仍未能上漲。

美國佛羅里達州週日通報超過 1.2 萬例新增病例，而加州洛杉磯也實施新的封鎖措施，目前美國新冠肺炎死亡人數已達 14 萬以上。

不斷上升的病例數，也令美國決策者承壓，尤其聯邦政府的援助措施將於 7 月底到期，國會正計劃於下週就進一步刺激方案進行討論；投資人指望決策者部署更多刺激措施，以抵禦疫情帶來的衝擊。

歐元徘徊於四個月高點

週一歐元兌美元上漲 0.20%，報 1.1449；盤中一度升至 1.1467，創下 3 月 9 日以來盤中新高。而歐元兌英鎊上漲 0.3% 至 0.9118。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

歐盟高峰會在上週末 17 日開跑，27 國成員國領袖直到週一 (20 日) 仍無法就 7500 億歐元的復甦基金達成共識，支持者最初提議的 5000 億歐元的補助款和 2500 億歐元的低息貸款，遭到節儉四國反對。

以荷蘭為首的北歐「節儉 4 國」：奧地利、瑞典及丹麥等富裕國家，堅持補助款最高只能設定在 3500 億歐元；但德法兩國皆認為，補助款至少需達 4000 億歐元。

歐盟理事會主席 Charles Michel 也提出折衷的復甦基金最新方案，將補助款降低至 3900 億歐元，而另外 3600 億歐元將以低息貸款形式發放。而最初的方案是 5000 億歐元的補助款，和 2500 億的貸款。



豐業銀行 (Scotiabank) 駐多倫多首席外匯分析師 Shaun Osborne 表示：「我們可以看到歐元有所獲利回吐。但它在疲軟方面得到了充分的支持，因為這筆交易對歐洲經濟有利。」

分析師表示，補助款的金額越小，歐元下跌的幅度就越大。

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 分析師 Mike Bell 則認為，如果歐盟領袖同意這項復甦基金，那麼無論補助款金額多少，都會增強人們對歐元的信心。

據彭博社週一報導，「節儉 4 國」如今對這筆 3900 億歐元的補助款感到滿意，其餘的資金以低息貸款的形式提供。

野村證券分析師 Yujiro Goto 表示：「如果歐盟順利達成協議，我們將看到歐元進一步反彈。」

截至週二 (21 日) 台灣時間 5 時許價格：

美元指數來到 95.752。-0.14%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1449 美元。+0.20%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2658 美元。+0.74%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7016 美元。+0.31%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3535 加幣。-0.30%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.30 日圓。+0.29%