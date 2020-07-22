美中緊張局勢擔憂加劇 離岸、在岸人民幣急跌破7.0關卡

離岸及在岸人民幣週三 (22 日) 下午快速走弱，雙雙跌破 7.0 關口，離岸人民幣貶值逾 350 基點。與此同時中方證實，美國要求限時關閉中國駐休士頓總領館，引來美中緊張升級憂慮。

分析人士表示，此事還需關注美中的後勢，以及在美元偏弱的背景下，人民幣仍可能在事件平息後轉強。

(圖表取自新浪財經)

人民幣兌美元即期今日 (22 日) 跌 123 點，收報 7.0059 兌 1 美元。截至下午 4 時 45 分，人民幣夜盤跌 329 點；離岸人民幣亦挫 409 點，報 7.0134 兌 1 美元。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，美國的突然舉動，促使市場了結人民幣多頭部位，預計市場仍將評估兩國後續可能採取的行動。

與此同時，美元指數走強，來到 95.32 附近，漲約 0.2%。

中國外交部發言人汪文斌證實，21 日美方突然要求關閉駐休士頓總領館。他表示，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。

休士頓當地媒體報導，警方表示，中國駐休士頓領事館所在地庭院內有人焚燒文件，消防隊未獲准進入，目前火勢已經平息，沒有傷亡傳出。