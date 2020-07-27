比特幣再破1萬美元關卡 創近兩個月高 以太幣漲更凶

比特幣的價格週日 (26 日) 衝破五位數，達到近兩個月來的高點，也是自 6 月 2 日以來再次突破 1 萬美元關口。但是，它的漲勢仍然落後於以太幣，以太幣最近的交易價格已經到達 13 個月高點。

依全球主要報價市場，比特幣在台北時間 26 日下午 7 時左右升至 10000 美元上方，是 6 月 2 日以後最高，隨後回跌至 9900 美元附近，但在週一上午再次衝高至 10050 美元以上才又下滑，24 小時漲幅在 4% 左右。

(圖表取自 Investing.com)

一些專家認為，本次加密貨幣市場漲勢是由市值第二大的以太幣所發動。以太幣的價格在上週五早些時候，升至 13 個月來的最高點 319 美元，當前價格更來到 324 美元，24 小時漲幅 6.5%，僅本週就上漲 30%。

新加坡的 Signum Capital 的執行合夥人 John Ng Pangilinan 表示，以 DeFi 為主導的以太幣的激增，似乎已經蔓延到了比特幣市場。以太幣今年以來已上漲了 140%，而比特幣今年迄今上漲了 40%。

若以漲幅相比，今年以來，黃金的價值已經上漲 25%，仍不及比特幣。但金價已經接近 2011 年達到的紀錄高點 1920 美元，而比特幣仍比 2017 年 12 月創下的 20000 美元的歷史天價，下挫約 50%。

部分分析認為，本週美中緊張關係急升，是推動加密市場走高的一大因素。上週三，美國要求中國在 72 小時內關閉駐休士頓總領事館，隨後做為報復，中國也宣布關閉美國在成都的領事館。川普政府一直強調中國在疫情的責任，並加大對中方的言辭批評，要求國際盟友合作對抗中共。

(圖表取自 Coindesk)

技術分析論者相信，隨著加密貨幣突破 2017 年 12 月和 2019 年 6 月高點下跌的下跌趨勢線，比特幣仍有持續上漲機會。