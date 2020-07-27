綠景觀受豪客青睞　一級建商搶推景觀宅

大型綠地向來是房市指標之一，不但能提供重要生活機能，也因具備調節氣溫與空氣品質的功能深獲購屋族青睞；其中都會區的開發密度過於密集，更使具備視野的住宅產品具備不俗的稀有性與保值性，包括寶輝、慶仁、富邦、忠泰、璞真等一級建商紛紛卡位綠地首排推案，備受矚目。

根據內政部實價登錄資訊統計，目前台中均價最高的「寶璽天睿」坐落於府會園道 1 號，二三名的「大陸宝格」、「由鉅大恆」也分別位於夏綠地園道及美術館第一排，文心森林公園首排的「雙橡園 1617」也成功締造區域新猷，甚至是全台受豪宅貸款限制的個案中，唯一預售時期完銷的個案，此外，創下每坪 97.2 萬驚人天價的「寶輝秋紅谷」同樣面對整座秋紅谷生態公園，顯見綠地景觀具有一定賣點，若再有建商的品牌力與細膩規劃加持，更能有效為房價提供強勁撐盤動能。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，總價帶 4000 萬以上的客層，通常都具有多筆房產，而這些企業主打拚了一輩子就是希望居住環境有極佳生活品質，且多半會指定公園 300 公尺內的物件，尤其具有大棟距優勢的產品詢問度更是熱絡，也因較具稀有性，相似物件選擇少，日後脫手也相對容易，為保值增值的首選標的。