美元貶勢止不住 人民幣中間價再升破7字頭

美元指數創兩年新低，周二 (28 日) 中國外匯管理局順勢將人民幣中間價調升 134 點基點，報 1 美元兌 6.9895 人民幣。此外，離岸人民幣今日凌晨收在 1 美元兌 7 人民幣，較前一個交易日升值 173 基點。

由於市場沒有太多消息面影響，人民幣延續進期升值趨勢，投資人均靜待本周 FOMC 利率會議結果。今日離岸人民幣在開盤後保持在 1 美元兌 7 人民幣之下遊走。

截至上午 10:05 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9926 人民幣，升值 53 基點，升幅 0.08%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.9928 人民幣，升值 36 基點，升幅 0.05%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

交易員指出周一美元指數盤中一度跌至 93.47，創下 2018 年 6 月以來新低。此外，在一個衡量美元多空的指標顯示，上周美元淨空頭部位來到 2018 年 4 月以來的最高水準。

美元近期弱勢主要因素之一是市場預估聯準會 (Fed) 將在周三結束為期兩天的利率政策會議時重申，未來幾年都將保持接近零利率的水準。另一方面投資人也將關注 Fed 是否會暗示加碼買進較長天期的債券，及未來是否會實施殖利率曲線控制(YCC)。

法國農業信貸銀行表示，預估美元將持續走弱，因 Fed 可能會實施新的寬鬆貨幣政策，主要因為新冠疫情的爆發將開始反應在美國經濟數據上，進而促使 Fed 推出更為激進的前瞻指引，或者進行 YCC，並進一步在 9 月份利率會議時宣佈寬鬆政策。

法國農業信貸銀行認為，本週的 FOMC 會議可能對下一波貨幣寬鬆政策時程提供重要的暗示。實際上，任何決策者採取 YCC 的訊號都可能導致美債殖利率曲線趨於平緩及美元下跌。

此外，對於美國政府第四波財政刺激的預期也將帶動風險偏好，進而給美元帶來壓力。

