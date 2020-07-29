〈紐約匯市〉市場靜待Fed利率會議 美元脫離兩年低點  

週二 (28 日) 美元在聯準會 (Fed) 利率會議前小幅走高，並脫離兩年來低點，然而新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例持續增加，不排除美元將進一步疲軟，市場密切關注 Fed 能否繼續維持超寬鬆貨幣政策。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週二上漲 0.11%，至 93.715；週一跌至 93.47，為 2018 年 6 月以來最低點。而美元兌避險日圓最新下跌 0.25%，至 105.40 日圓；該匯價早盤一度觸及 104.94 日圓，創下 3 月 13 日以來低點。

市場焦點逐漸轉向 Fed 為期兩天的利率會議，市場預期，Fed 將繼續維持零利率政策不變，並將繼續維持當前 QE 政策不變。

超寬鬆的 Fed 政策也對美元構成壓力。投行 ING 說：「我們預計 Fed 將保持寬鬆立場，特別是考慮到最近美國 Covid-19 病例的上升，以及美國經濟前景的下行風險。」

美國 7 月消費者信心指數下跌超乎預期，從 6 月份的 98.3 降至 7 月份的 92.6，低於經濟學家預期的 94.5。經濟預期指標創 3 月以來最大降幅，令市場更加擔憂美國經濟復甦前景。

在美國二波新冠疫情 (COVID-19) 重燃的壓力下，一些美國各州被迫暫停甚至取消經濟重啟，投行傑富瑞 (Jefferies) 指出，撤回經濟重啟進度若意味著失業率上升， 那麼我們可能會看到消費者信心進一步下降。

瑞銀分析師 Vassili Serebriakov 認為，市場只是在進行盤整，過去幾天來美元遭到無情的拋售。

新冠疫情持續延燒，阻礙了美國經濟復甦進度，而歐洲等地區也陸續出現確診病例。

Serebriakov 說：「全球經濟從 COVID-19 疫情中復甦的步調有些不平均，但我認為，歐洲和中國等地的復甦狀況比美國更加樂觀。美元與經濟呈現反比，因此當全球經濟回暖時，美元往往會貶值。」

佛羅里達州週二的新冠肺炎死亡人數創下單日新增紀錄，德州的確診病例也突破 40 萬人。

歷經數日協商，美國共和黨參議員麥康奈爾 (Mitch McConnell) 終於在週一 (27 日) 公布共和黨的最新財政刺激方案，規模高達 1 兆美元，方案內容包含提供每人 1200 美元現金，約 70% 薪資的額外失業補助等。

由於共和、民主兩黨對於支出規模想法歧異，接下來兩黨將針對不同版本的刺激計畫進行談判，市場將聚焦磋商結果。

ING 分析師在研究報告中寫到：「逆轉美元跌勢的門檻似乎相當高，歐盟上週的復甦基金激勵歐元兌美元走強，目前美元面臨著地緣政治緊張局勢和美國經濟復甦的不確定性。」

歐元兌美元下跌 0.29% 至 1.1717。丹斯克銀行分析師表示，儘管歐元已經達標，我們仍續看到歐元上行空間，尋求再次登上 1.1815，也是 9 月 18 日高點。

「除了對美國經濟、疫情發展以及美中緊張關係的擔憂之外，歐元的順風還是來自歐元區的復甦基金。昨日，隨著前瞻性預期指數大幅超出市場預期，德國 IFO 的商業信心指數上升，帶動歐元區的積極走勢。」

英鎊兌美元午盤一度上漲 0.49%，觸及 1.2944 美元，為 3 月 1 日以來最高。

截至週三 (29 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.715。+0.11%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1717 美元。-0.29%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2933 美元。+0.40%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7149 美元。+0.08%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3354 加幣。+0.16%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.40 日圓。-0.25%