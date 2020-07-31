〈紐約匯市〉川普有意延後大選 美元續跌 歐元觸及22個月新高

在美國總統川普提議推延 11 月的總統大選後，美元週四 (30 日) 走跌，同時，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍不斷擴散、拖累美國經濟重啟進度，美元有望創下 10 年來最差單月表現。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週四下跌 0.57%，至 92.895，美元本月累計下跌約 4.17%，有望創下 2010 年 9 月以來最差單月表現。

週四 (30 日) 川普在推特上發文建議，基於安全考慮，美國可能需要推遲 11 月 3 日的總統大選，並一再聲稱郵寄投票的方式，將使今年大選成為史上最具欺詐性的選舉。

川普此一言論扭轉美元早盤回彈的力道，西聯匯款分析師 Joe Manimbo 指出，美國無論出現哪種形式的不確定風險，都是將美元打入賣壓的原因，不管是經濟還是政治因素。

週四最新數據顯示，今年第二季美國國內生產總值 (GDP) 暴跌 32.9%，是創下經濟大蕭條以來最高紀錄。此外，美國勞工部週四 (30 日) 發布最新失業數據，截至 7 月 25 日當週，美國初領失業金人數來到 143 萬人。

Manimbo 表示，初領失業金的數字告訴我們，經濟復甦已經開始疲乏。

聯準會 (Fed) 週三符合市場預期，維持鴿派貨幣政策立場，使得美元跌至兩年低點，同時，市場擔憂在美國各州蔓延的新冠疫情，會為經濟帶來壓力，美元至今已經陷入為期一個月的暴跌。

週四歐元兌美元上漲 0.49%，至 1.1848 美元，觸及 22 個月新高 1.1808 美元，歐元早盤走軟，下跌約 0.34%，跌至 1.1752 美元，歸因於德國疲弱的經濟數據。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

歐元原定於 7 月底創下十年來最高單月漲幅，達到 4.7%。

新冠疫情襲擊下，家庭支出、商業投資和出口額疲軟，歐元區主要經濟體德國，在第 2 季陷入低潮，GDP 縮幅達 10.1%，幾乎創下半世紀以來最大跌幅。

DekaBank 經濟學家 Andreas Scheuerle 說：「這是世紀性的衰退，德國這次暴跌是 1970 年以來最嚴重的一次。」

CMC Markets 分析師傅 David Madden 寫道：「今日風險情緒的變化快速，促使一些交易員因避險買入美元，美元一直是避險貨幣首選資產。在德國公布 GDP 後，歐元漲勢承壓。」然而，外匯分析師仍看漲歐元，目標水平約在 1.20 美元。

英鎊兌美元大漲 0.79% 至 1.13098 美元，為 3 月以來最高。

紐約 Bannockburn 全球外匯分析師 Marc Chandler 認為，英鎊正努力彌補先前的跌幅，因此英鎊可能會進一步走強，有望出現創紀錄的漲幅。

亞洲方面，日圓兌美元下跌逾 0.2% 至 104.72。美中的緊張局勢削弱風險情緒，給新興市場貨幣施加壓力；澳幣兌美元一度下跌 0.55% 至 0.7148 美元，紐幣下跌 0.57% 至 0.6631 美元

其他貨幣方面，土耳其里拉兌歐元從歷史低點回升，儘管該國為了穩定貿易付出心力，但由於市場擔憂其外匯儲備枯竭，以及該國對美元的需求，里拉上行依然困難重重。

截至週五 (31 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.895。-0.57%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1848 美元。+0.49%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3098 美元。+0.79%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7197 美元。+0.15%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3422 加幣。+0.61%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 104.72 日圓。-0.18%