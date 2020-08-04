〈紐約匯市〉美元小幅走高 下行力道仍在 歐元自兩年高點回落

美元指數七月份經歷十年來最大單月跌幅後，累計下跌超過 4%。由於投資人空頭回補、獲利了結，周一 (3 日) 美元略為走高，市場仍關注進一步貨幣寬鬆政策，以及新一輪財政刺激措施，分析師警告美元很可能再度疲軟。

周一衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.18%，至 93.493，自上週兩年低點 92.523 反彈，盤中觸及高點 93.997。

美元 7 月累計下跌約 4.1%，為 2010 年 9 月以來最大單月跌幅，七月初時美元指數為 97.2，月底一度跌到 92.6 ，收於 93.4。

Bannockburn 分析師 Marc Chandler 認為，市場情緒過高，美元今日上漲，主要原因是投資人解除空頭部位，他說：「市場情緒的波動到達一個極端，這導致投資人平倉空頭頭寸，」但他補充，美元將繼續走低。

在經濟數據公布後，美元漲勢有所回落，午盤交易中美元小幅走高。

美國 7 月 ISM 製造業 PMI 報 54.2，優於市場預期和前值，為連續 2 個月擴張，且擴張速度創下 1 年多來最高，但工廠的人力招募情況依然疲弱。

Chandler 稱，今日美元回吐出部分一些漲幅，並補充說，市場焦點將集中在周五的美國就業報告上。

路透社和美國商品期貨交易委員會的統計數據顯示，投機者的美元淨空頭已飆升至 2011 年 8 月以來的最高水平，為 242.7 億美元。

美元總體趨勢依然疲軟，因為投資人依舊擔憂新冠肺炎 (COVID-19) 疫情將減緩美國經濟復甦反彈力道，美債殖利率下滑也被認為是美元走軟的因素之一。

信評機構惠譽 (Fitch) 週五 (31 日) 以公共財政狀況惡化為由，將美國 AAA 評級的前景從「穩定」調降至「負向」，並警告為了支持新冠肺炎 (COVID-19) 而推出的經濟刺激計畫，正不斷造成美國的債務和赤字惡化。

MUFG Bank 外匯分析師表示：「美元的跌勢可能會持續下去。即使美國經常帳戶出現鉅額赤字，其基準利率仍在下滑。」

ING 分析師表示，美元在壓力下進入 8 月份，於三年來創下最大的月度跌幅。「拋售顯示著，匯市正在發揮不同的動力，這並非我們所預想的良性下跌，而是投資人對疫情和 11 月總統大選的不安，為資產市場注入新風險，而導致的下跌。」

白宮疫情專家週日指出，美國 Covid-19 病例已超過 460 萬例，目前美國正處於新冠病毒爆發的新階段，且感染情形在農村地區和城市「異常廣泛」。

與此同時，歐元兌美元日內跌幅達 0.12%，一度跌至 1.1760 美元。較上週五的兩年高點 1.1908 低逾一美分。

上個月歐盟領導人同意設立 規模 7500 億歐元的復甦基金，並承諾建立聯合貸款、推動區域合作後，許多投資者再次追捧歐元，此後歐元的情緒有所改善。

美元兌日圓匯率上漲 0.1%，突破 106 大關。上週五，美元兌日圓匯率創下自三月份以來的最大單日漲幅；日圓在 7 月份累計上漲 3%。

週五，日本財務大臣麻生太郎 (Taro Aso) 形容，日圓近期漲勢「迅速」，這表明人們擔心，，日圓近來走強可能傷及已經處於衰退中，且仰賴出口的日本經濟復甦。

截至週二 (4 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.493。+0.18%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1764 美元。-0.08%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3076 美元。-0.09%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7125 美元。-0.25%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3388 加幣。-0.19%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.95 日圓。+0.07%