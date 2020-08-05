〈紐約匯市〉新一輪刺激法案陷僵局 美元走軟 歐元7月漲幅達5%

週二 (4 日) 美元小幅走軟，抑制住近期美元空頭回補的反彈力道，共和黨和民主黨至今仍未就新刺激法案達成共識，市場高度關注新一輪刺激計畫進展，同時，新冠肺炎對美國經濟前景的威脅，也令美元承壓。

週二 (4 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.25%，至 93.270。此前兩個交易日累計上漲約 0.6%。美元 7 月創下十年來最大單月跌幅 4% 後，以製造業數據優於預期帶來的漲勢開啟八月。

美國疫情不斷升溫，但參議院的共和黨人和眾議院的民主黨人依然無法就新一輪刺激法案達成共識，每周 600 美元的失業金已經於上週五到期，民主黨堅持要將這項失業金延長發放至年底；共和黨則提議失業救助改為每週 200 美元。

眾議院議長佩洛西說：「我們一直在支持每週 600 美元的救助。共和黨提議每週只發 200 美元，這無法滿足美國雙薪家庭的需要」；共和黨員則認為，每週 600 美元的補助金太優渥，會削弱民眾就業的意願。

白宮官員和美國國會民主黨領導人定於週二繼續推進該法案的相關協商。嘗試縮小新冠肺炎紓困法案中的第五項歧見，好推動計畫並刺激經濟。

新加坡銀行外匯分析師 Moh Siong Sim 表示，投資人也希望市場能相信復甦已步入正軌，但對於 COVID-19 疫情還是相當擔憂。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師 Piotr Matys 表示，美元上個月急遽下跌後，無可避免地出現修正性反彈，但因為人們仍憂心疫情對經濟的衝擊，市場對美元情緒依然是負面的。

美國商務部週二 (4 日) 公布 6 月工廠訂單月增率報 6.2%，優於市場預期，儘管連 2 個月增長，但仍略低於修正後前值。

雖然 6 月工廠數據提振人心，但投資人仍然對經濟感到擔憂。美國目前已有超過 3000 萬人失業，市場懷疑這樣龐大的失業數，是否能真正引領美國邁向復甦。

紐約 BK 資產管理外匯董事 Boris Schlossberg 指出，關於美國經濟復甦仍然許多不確定性，市場將焦點放在下一波重要的美國經濟數據上：每週申請失業救濟人數和本周五的 7 月美國就業報告。

他說：「市場目前對美元提供一些支持是些許的獲利了結，美元被嚴重拋售，因此才會有如此大量的單向價格走勢。」

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

歐元兌美元上漲 0.31% ，至 1.1797 美元，7 月份歐元兌美元匯率累計漲幅達 5%。

BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 在報告中指出，他認為歐元區的復甦將比美國快很多，且這種增長差異將繼續推動歐元兌美元匯率走高。

歐盟領導人於上個月同意設立 規模 7500 億歐元的復甦基金，並承諾建立聯合貸款、推動區域合作後，許多投資者再次追捧歐元，此後歐元的情緒有所改善。

澳洲央行週二 (4 日) 宣布，基準利率維持在歷史新低 0.25% 不變，將 3 年期公債殖利率目標維持 0.25% 不變，符合市場預期。

澳洲受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情打擊，並在週末實施了第 4 級的限制，以遏止第二波疫情。上個月，總裁 Philip Lowe 表示，仍有進一步降息的可能性，但最終仍決定按兵不動。

澳洲央行維持利率不變後，澳幣兌美元匯率上漲 0.55%，至 0.7162 美元。



截至週三 (5 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.270。-0.25%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1797 美元。+0.31%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3070 美元。-0.02%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7162 美元。+0.55%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3321 加幣。-0.47%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.73 日圓。-0.18%