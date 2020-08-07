〈紐約匯市〉美初領失業金數據改善 美元仍走軟 英鎊逼近5個月高位

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續威脅美國經濟前景，新一輪刺激法案亦因為兩黨歧見而受阻，週四 (6 日) 美元走軟，在美國公布優於預期的初領失業金人數後，美元收復部分跌幅。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週四 (6 日) 下跌 0.09%，至 92.763。早盤時段一度跌破兩年多低點 92.593。在失業數據公布後，美元指數短暫上漲 0.3%，至 93.057，隨後有所回落。

美國勞工部週四 (6 日) 公布最新失業數據，截至 8 月 1 日當週，美國初次申請失業金人數為 119 萬人，申請人數為連續 20 週超過 100 萬人，但已較市場預期和前值大幅減少，為今年 3 月中美國疫情爆發以來的最低水準。

該數據還顯示 7 月中旬仍有 3130 萬人正接受失業金援助，這表明美國勞動力市場仍處於停滯狀態。

Merk Hard Currency Fund 分析師 Axel Merk 表示，美元在經歷過 7 月 4% 的跌幅後，可能處於盤整階段。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球已逾 70 萬人死於新冠肺炎 (Covid-19)，而週三美國加州也刷新第二高死亡人數紀錄，佛羅里達州的確診病例數超過 50 萬人。

人們越來越有感疫情將成為美國經濟重啟的威脅，美元跌勢自 7 月底開始加快，在 ADP「小非農」就業數據發布後，美元跌幅進一步擴大。

ADP 週三公佈的 7 月美國私營企業新增就業人數僅增加 16.7 萬人，大幅低於市場預期，顯示在美國疫情尚未緩和之下，就業市場恢復速度正急遽放緩。

WesternUnion Business Solutions 分析師 Joe Manimbo 說：「樂觀的就業數據可能有助於緩解美元壓力；如果數據萎靡，則會加劇人們對美國經濟脆弱性的擔憂，將使美元再度下跌。」

路透社統整外匯分析師的預測，顯示在未來 12 個月中，美元兌大多數主要貨幣將繼續跑輸大盤，且這種疲軟很有可能延續至一年以上。

英鎊在英國央行的利率決議公布後上漲，英鎊兌美元拉升逾 50 點，報 1.3177。英鎊最新上漲 0.24%，至 1.3144 美元，逼近 5 個月高位。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

英國央行週四 (6 日) 宣布維持基準利率在 0.1% 不變，維持資產購買總規模在 7450 億英鎊不變，符合市場預期。央行表示，有跡象表明經濟復甦可能會放緩。

自疫情以來，英國央行將利率由 0.75%，經兩次下調至 0.1%，之後保持不變。在本次會議中，委員一致反對繼續擴大購債目標，資產購買目標維持在 6 月所訂出的 7450 億英鎊

自英國實施防疫封鎖以來，英鎊已經從 3 月低點回彈，當時英鎊跌至 35 年低點。儘管英鎊漲勢已經因美元疲軟而有所放緩，且英國脫歐的不確定性，恐怕會使英鎊在一個月內跌至 1.29 水平，或在三個月內跌至 1.28。

週四美元兌日圓下跌 0.1%，至 105.52，而歐元兌美元上漲 0.13%，至 1.1877，僅略低於上週五的兩年高點 1.1916 美元。

澳幣兌美元最新上漲 0.4% 至 0.7221 美元，澳洲新冠肺炎 (COVID-19) 疫情死灰復燃，該國第二大城市墨爾本於周四開始實施為期六週的全面封鎖。

新興貨幣方面，美元兌巴西雷亞爾上漲 0.1%，至 5.2915，巴西央行周三 (5 日) 降息 1 碼 (25 個基點) 至 2% 的空前新低，以提振飽受新冠肺炎 (COVID-19) 打擊的經濟，且並未排除進一步降息，此前該央行連九度降息。

印度央行週四維持基準回購利率 4% 不變，使美元兌印度盧比上漲 0.1%，至 74.860，令部分分析師感到意外，該分析師此前曾預期該基準利率會降低 25 個基點。

截至週五 (7 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 92.763。-0.09%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1877 美元。+0.13%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3144 美元。+0.24%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7238 美元。+0.65%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3308 加幣。+0.32%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.52 日圓。-0.1%