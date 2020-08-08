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〈紐約匯市〉美中局勢升溫 美元走強 歐元英鎊疲軟

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉美中局勢升溫 美元走強 歐元英鎊相對疲軟(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉美中局勢升溫 美元走強 歐元英鎊相對疲軟(圖片:AFP)
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美國總統川普再對 TikTok、微信施加禁令，美中關係再度陷入緊張，刺激美元避險需求，儘管非農就業報告優於預期，週五 (7 日) 美元依然走強，包含日圓歐元等其他主要貨幣則相對疲軟；然而美國兩黨遲遲未能就新一輪刺激法案達成共識，令美元漲幅前景承壓。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週五 (7 日) 上漲 0.68%，至 93.400，與週四的兩年低點 92.483 相距不遠。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

由於疫情威脅加劇、美國殖利率持續下挫，以及新一輪刺激法案受阻等多項利空因素，美元在過去幾周經歷嚴重拋售潮。

ING 分析師 Chris Turner 表示：「投資人和商業團體的美元需求都在下降，美元不再是唯一的選擇。」

美國總統川普週四晚間發布一道行政命令，禁止美國居民與 TikTok、WeChat 母公司開展任何業務，命令於 45 天後生效。

美中兩國的僵局已經持續約數月，美國因指責中國政府不當處理新冠病毒的爆發，以及其對香港實施的國安法，稱其為剝奪個人自由。

週五 (7 日) 美國勞工部公布最新就業數據，7 月非農就業人數新增 176 萬人，失業率跌至 10.2%，雙雙優於市場預期，不過，增幅仍較上月大幅縮減，顯示就業復甦已顯著放緩。

分析師稱，儘管市場預計美國就業數據疲軟，但美元依然走強，但由於投資人的期待值已降至最低，因此任何利多消息都會推高美元

數據顯示，美國 7 月失業率有所改善，自前月的 11.1% 下滑至 10.2%，不過，勞動參與率也自 6 月的 61.5%，跌至 61.4%，顯示自疫情爆發後，由於職場缺乏機會，導致美國民眾就業意願降低。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Esther Maria Reichelt 表示：「對貨幣而言，目前最重要的仍然是經濟前景。」

Reichelt 認為，美元很容易就能找到利多因素再度走強。

其他主要貨幣方面，歐元從高位回落，歐元美元最新下跌 0.75%，至 1.1787 美元。儘管德國和法國的工業生產均優於預期。 6 月份德國的出口也增長 12.7%。顯示第二季歐元區經濟逐漸回復正常水平。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)
歐元美元日線圖。(來源: investing.com)

英鎊也下跌 0.68% ，至 1.3057 美元美元人民幣上漲 0.2% 至 6.9637。其中美元日圓上漲 0.36%，至 105.92 日圓

對貿易高度敏感的澳幣走跌，由於市場擔憂中美關係惡化，以及澳洲央行對經濟的悲觀評估。澳幣美元日內跌幅達最後下跌 1.00%，至 0.7161 美元

美元走強代表著，投資人對風險偏好的任何改變，都可以迅速恢復對美元的需求。

美國共和黨和民主黨人尚未就財政刺激措施的預算規模達成協議，許多投資人這筆資金是預防經濟失去更多動力的必要措施。

大摩 (Morgan Stanley) 週五表示，美元匯率正處於 40 年來最超賣的水平，並補充說，他們對美元的「看空」立場已經轉變為「戰略性中立」。

德意志銀行追蹤的指數顯示，外匯市場隱含波動率指標已回彈至 4 月份的水平，這表明投資人正在為未來的價格波動做準備。

美國銀行分析師表示，已實現的波動性，也就是實際價格變動，正處於 2009 年以來的最高水平。他們表示，他們已經選擇購買六個月的美元兌瑞郎期權，以對沖美國 11 月大選的風險。他們還購買六個月期的歐元澳幣期權，以防止美中緊張局勢加劇。

美元兌土耳其里拉兌已顯示出一定程度的走強，週五美元兌里拉飆升至 0.9%，突破至新高 7.3036。儘管美元自身存在問題，但今年以來里拉兌美元匯率已下跌近 20%。

截至週六 (8 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 93.400。+0.68%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1787 美元。-0.75% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3057 美元。-0.68% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7161 美元。-1.00%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3385 加幣。+0.61%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 105.92 日圓。+0.36%

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