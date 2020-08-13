〈紐約匯市〉兩黨談不攏紓困案 美元走跌 英國GDP慘摔 英鎊疲軟

美國 7 月份消費者物價指數 (CPI) 優於預期，短暫提振美元，然而美國新一輪紓困案僵局未解，國會連四天沒有舉行會談，兩黨之間的互相指責批評，導致美元週三 (12 日) 自一週高點滑落。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週三 (12 日) 下跌 0. 21%，至 93.405，在美債 10 年期殖利率高漲與 CPI 數據的支撐下，美元早盤走高，上漲 0.2%，一度觸及 93.736。

美債 10 年期殖利率升至一個月高位，激勵美元兌避險日圓升至三周來高點，該匯價已連 4 天上漲。

美國 7 月消費者物價指數強勁，一度促使美元上行。勞工部數據顯示，7 月排除能源、食品等具波動性因素的核心 CPI 月增 0.6%，優於市場預期 0.2% ，及前值 0.2%，增幅寫下 1991 年 1 月以來最大，年增為 1%，略低於市場預期的 1.1% 及前值 1.2%。

然而市場更關心下一輪財政刺激法案，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 和聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 相繼表示談判毫無進展，共和、民主兩黨互相指責對方不讓步。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三表示，白宮共和黨談判代表與國會民主黨人無法在第 5 天不進行談判的情況下，就疫情紓困案達成共識，兩黨的政治僵局影響數千萬美國人的財政援助。

裴洛西承認，民主黨與白宮對新一輪紓困案分歧大，稱雙方談判中的共識相距甚遠。

多倫多劍橋全球支付公司 (Cambridge Global Payments) 分析師 Karl Schamotta 表示：「這場僵局顯然為美國經濟增長帶來壓力，市場不得不降低對刺激法案的期望。」

上週四一直保持在兩年低點上方的美元指數，回吐早盤漲幅，於週三走跌。

Action Economics 外匯分析師 Ronald Simpson 表示，長遠來看，沒有刺激法案或許對美元來說是一件好事。如果政府再印出 3.5 兆美元鈔票，這對美元是不利的。但他也補充，紓困案談判僵局短期內也不利於美元。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師認為，若談判僵持下去，聯準會的擔憂很快會體現在美元上。

週三歐元兌美元上漲 0.4% 至 1.1790 美元。自 7 月初以來，歐元兌美元匯率累計上漲 5.4%。

Schamotta 說：「歐元兌美元顯然是跟著利率差異漲跌，如果按跨貨幣基礎掉期交易，這三個月時間裡，歐元兌美元的匯率正處於正區間。」

英國最新數據顯示，英國經濟已陷入嚴重衰退，拖累英鎊兌美元下跌 0.1% 至 1.3028 美元，6 月經濟復甦的跡象為英鎊提供一定支撐。

據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (12 日) 公布的數據顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的嚴重衝擊，英國國內生產總值 (GDP) 萎縮 20.4%，創下歷史跌幅新高，該國經濟也在第二季正式進入衰退

大華銀行 (UOB Group) 分析師稱，從技術角度來看，英鎊兌美元短期內仍有進一步下跌的風險，儘管其區間位於更廣泛的 1.2950-1.3160 範圍內。

下行走勢已開始活躍，英鎊可能跌至 1.3005 水平，但今日，預計不會持續跌破 1.3005，英鎊下一個支撐位落在 1.2950。

紐幣兌美元匯率持平於 0.6576 美元，紐國央行擴大執行量化寬鬆 (QE)，並強調為「負利率」做積極準備，震驚市場，紐幣兌美元一度大跌 0.8%。

截至週四 (13 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.405。-0.21%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1790 美元。+0.40%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3028 美元。-0.10%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7162 美元。+0.08%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3236 加幣。-0.14%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.50 日圓。+0.51%