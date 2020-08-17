OANDA本週外匯市場看點（2020年8月17日〜8月21日）

上週貨幣對強弱

上週從貨幣強弱圖表看，加元對美元比較強勢，歐元、英鎊、瑞士法郎這些歐洲貨幣相對比較強勢，日元、美元、新西蘭元走勢則比較弱。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

經濟指標等

本週美國將公佈聯邦公開市場委員會會議記錄。預計不太可能有任何材料能夠顯著地改變市場，但是在公告前後，即使在短期內它可能會不穩定，因此我們應該小心。此外，還要關註例如二手房的售出數量，紐約聯儲製造業指數和費城聯儲製造業指數等一些經濟指標。

最近，美國經濟指標發布後的反應通常是有限的，但如果與市場預測相差很大，則可能會做出超敏反應，需要警惕。

此外，在歐洲各個也預計將發佈 PMI 初步數值，要注意如果出現不滿意的結果，可能會成為上漲壓力。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週，美元兌日元持續堅挺走勢，但是在 107 日元附近受阻，並且出現了疲軟走勢。

從 OANDA 持倉數據團看，由於持續堅挺走勢，持有賬面損失的賣出持倉增加，但在後半段由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉也相對明顯，出現再度上漲跡象時，這些買入持倉的止盈賣出，或者低價位為下跌時，止損賣出都要小心，似乎可以考慮上漲受阻推移的可能。

從日線圖看，短期內最高價、最低價均出現上漲持續的勢頭，價格能否完全突破上漲 107 日元，以及在下跌時能否守住近期低價位位置等需要關注，同時尋求上漲勢頭持續的可能。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週雖然歐元兌美元在開盤階段下跌增強，但是依然守住了 1.17 位置，並且在後半段出現反彈。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲趨勢持續，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌時，出現了止盈回購的增加，以及在出現高價位上漲時，止損買入的增加，似乎可以考慮持續堅挺走勢。

但是，近期 1.17-1.192 附近區間內推移，因此在這個區間內可能會形成一定的買入持倉，出現擺脫這個區間的趨勢，可能買入持倉的止損賣出會增加，短期內要小心下跌趨勢的可能。

從日線圖看，在當前上漲勢頭持續，但是 1.192 附近上漲受阻，在關注能否突破這個位置，已經下跌趨勢時能否守住支撐位 1.17 位置的同時，來尋求方向感。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元持續方向感不強的推移，並且在高位圈出現了橫盤的情況。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在近期 1.3-1.32 附近區間構成了很多持倉，如果出現擺脫這個位置的跡象，多空一方止損可能會增加，似乎短期內可能出現方向感。

從日線圖看，在整體走勢上持續上漲趨勢，因此出現下跌時要關注買入的情況，以及能否突破阻力位 1.32 等，以此來尋求方向感。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元對美元持續在狹小範圍內方向感不明確的情況下推移。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在當前價格為中心的 0.707-0.725 附近區間內形成持倉很多，如果出現上下擺脫這個區間的跡象，同英鎊美元的多空情況一樣，受多空一方的止損影響，可能會出現方向感。

從日線圖看，上漲勢頭放緩，能否保持這個趨勢需要關注。能否守住低位線及近期支撐位位置，以及高價位能否上漲都要關注，以此來考慮上漲勢頭持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

